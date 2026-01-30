Conflicto armado

Defensoría le pide al Gobierno hacer presencia en municipio clave de Sucre por graves casos de desplazamiento

La entidad emitió una alerta temprana y advirtió sobre la baja gobernabilidad de las instituciones en el territorio.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 11:51 a. m.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana. Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el municipio de El Roble, en Sucre. La entidad aseguró que esa geografía se convirtió en un paso estratégico para las economías ilegales como el tráfico de drogas.

El despacho que dirige la defensora, Iris Marín, asegura que ese territorio está en riesgo de que se materialicen graves consecuencias humanitarias por antecedentes como el asesinato de cinco personas en los meses resientes, una de las víctimas fue una mujer lideresa campesina.

El resurgimiento de los casos de violencia ocasionó el desplazamiento de 67 familias en el corregimiento de Tierra Santa. En la zona delinque el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo.

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

“En este contexto, no se descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, consideró la Defensoría.

Política

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Política

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir uso de celulares en cárceles del país

Política

Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

Política

Ante la inminente reunión del presidente Petro con su homólogo Donald Trump, Colombia reanudó vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Política

Luis Carlos Leal insiste en que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

Política

Ideas para la Paz advierte sobre el crecimiento de grupos armados en Colombia: en 2025, se sumaron 5.000 personas a estas estructuras

Política

¿Qué pasará con los impuestos a juegos de azar y licores tras la suspensión provisional de la emergencia económica?

Política

Defensoría del Pueblo prende alarmas por la crisis de dirección en la Unidad para las Víctimas

Nación

La “tragedia” de ser defensor público en Colombia: maltratos, desigualdad, amenazas y falta de pagos

Nación

“No es posible hablar de derechos ni de garantías”, jueces de Bogotá expresan apoyo a defensores públicos tras cese de actividades

La entidad advierte que la población vive en un contexto de temor generalizado que afecta a los líderes sociales y hace que se profundice el subregistro de la información porque las personas tienen miedo a denunciar. Quienes residen en El Roble están viviendo en un constate de riesgo de ser víctimas de ese grupo armado.

“Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”: Iván Cepeda reconoció que buscará la continuidad del Gobierno

“La situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), pues están en riesgo de reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados. Además, están en riesgo de instrumentalización para actividades asociadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social”, consideró la oficina que dirige Marín.

Ese problema se agrava, según la Defensoría, con la “presencia institucional insuficiente” en las zonas rurales que afecta la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública donde hacen presencia los actores armados.

La entidad asegura que El Roble vive en un escenario de baja gobernabilidad y reclamó acciones por parte del Gobierno nacional. “Las recomendaciones demandan una respuesta urgente e integral que incluya medidas de prevención y protección, fortalecimiento de las capacidades de disuasión y judicialización, atención humanitaria para las familias desplazadas y retornadas, y la activación de rutas de protección para liderazgos sociales, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, puntualizó.

La Defensoría pidió presencia del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Sucre y Alcaldía de El Roble: además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad Nacional de Protección (UNP), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Procuraduría Regional de Sucre.

Más de Política

Gobierno Petro y reforma tributaria

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Edwin León, candidato a la Cámara por Bogotá.

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir uso de celulares en cárceles del país

Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y magistrados de la Corte Constitucional.

Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

Vuelos de deportación de Estados Unidos

Ante la inminente reunión del presidente Petro con su homólogo Donald Trump, Colombia reanudó vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Luis Carlos Leal y Laura Sarabia.

Luis Carlos Leal insiste en que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

Ideas para la Paz advierte sobre el crecimiento de grupos armados en Colombia: en 2025, se sumaron 5.000 personas a estas estructuras

La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 2025.

Defensoría le pide al Gobierno hacer presencia en municipio clave de Sucre por graves casos de desplazamiento

La Corte Constitucional suspende un decreto del Presidente mientras decide de fondo sobre su exequibilidad.

¿Qué pasará con los impuestos a juegos de azar y licores tras la suspensión provisional de la emergencia económica?

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Mitos y verdades de las elecciones en Colombia. Esto es lo que debe saber para votar informado

El presidente Gustavo Petro apostó por la paz total, y sus fallidos resultados ya se los cobra Estados Unidos.

Petro lanzó advertencia luego de que Corte Constitucional suspendiera decreto de emergencia económica: “Vendrán las consecuencias”

Noticias Destacadas