Elecciones

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Hernán Penagos dejó claro que los jurados deben informarle a los ciudadanos sobre la existencia de esa tarjeta electoral para que ellos decidan si participarán en ese mecanismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:15 p. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos.
El registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a la solicitud que hizo Cambio Radical en la que el partido reclama que el próximo 8 de marzo, en el marco de las elecciones legislativas, solo se entregue el tarjetón de las consultas interpartidistas a quienes así lo pidan.

Penagos afirmó que los jurados de votación tienen la misión de entregar los tarjetones con las listas al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento y de informarles a los votantes que también está disponible la cartilla en la que estarán las consultas a la Presidencia.

“El 8 de marzo, los jurados entregarán dos tarjetas electorales, las de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decide si votarla o no”, expresó Penagos.

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Las capacitaciones de los 800 mil colombianos que fueron convocados para ser jurados de votación empezarán el 9 de febrero y, en esa instancia, se les darán las instrucciones para el manejo de los documentos electorales.

Política

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

Política

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Política

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

Política

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

Política

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Política

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Política

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Política

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Política

“Ayúdenme a conseguir muchos votos para que nuevamente sea senador Uribe”: el llamado de Paloma Valencia

Esa colectividad le había pedido a la Registraduría garantizar el cumplimiento de la norma sobre ese asunto, en la que se establece que la participación en las consultas es una opción al momento de acudir a las urnas.

¿Qué pasa si no inscribió su cédula para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia?

“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, mencionó el partido a comienzos de esta semana.

El director de ese partido, Germán Córdoba, sostuvo una reunión con el registrador Penagos, en la que reiteró la necesidad de que esta instrucción sea socializada de manera formal con todas las organizaciones políticas y comunicada de forma clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación.

Aníbal Gaviria habló de su relación con Álvaro Uribe y contó por qué ve un “empate técnico” de la Gran Consulta con Abelardo de la Espriella

El registrador puntualizó que durante los encuentros con los candidatos que participarán en las coaliciones a la Presidencia se ha dejado claro cómo será el ejercicio. Además, todas las consultas estarán integradas en un mismo tarjetón.

Más de Política

Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Lorena Ríos y Gustavo Petro.

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

María José Navarro es la Superitendente Solidaria de la Economía Solidaria.

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

Sergio Fajardo junto a Claudia López

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Noticias Destacadas