El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a la solicitud que hizo Cambio Radical en la que el partido reclama que el próximo 8 de marzo, en el marco de las elecciones legislativas, solo se entregue el tarjetón de las consultas interpartidistas a quienes así lo pidan.

Penagos afirmó que los jurados de votación tienen la misión de entregar los tarjetones con las listas al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento y de informarles a los votantes que también está disponible la cartilla en la que estarán las consultas a la Presidencia.

“El 8 de marzo, los jurados entregarán dos tarjetas electorales, las de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decide si votarla o no”, expresó Penagos.

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Las capacitaciones de los 800 mil colombianos que fueron convocados para ser jurados de votación empezarán el 9 de febrero y, en esa instancia, se les darán las instrucciones para el manejo de los documentos electorales.

Esa colectividad le había pedido a la Registraduría garantizar el cumplimiento de la norma sobre ese asunto, en la que se establece que la participación en las consultas es una opción al momento de acudir a las urnas.

¿Qué pasa si no inscribió su cédula para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia?

“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, mencionó el partido a comienzos de esta semana.

El director de ese partido, Germán Córdoba, sostuvo una reunión con el registrador Penagos, en la que reiteró la necesidad de que esta instrucción sea socializada de manera formal con todas las organizaciones políticas y comunicada de forma clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación.

Aníbal Gaviria habló de su relación con Álvaro Uribe y contó por qué ve un “empate técnico” de la Gran Consulta con Abelardo de la Espriella

El registrador puntualizó que durante los encuentros con los candidatos que participarán en las coaliciones a la Presidencia se ha dejado claro cómo será el ejercicio. Además, todas las consultas estarán integradas en un mismo tarjetón.