Desempolvan demanda por inasistencia alimentaria contra candidato a la Alcaldía de Montería. El aspirante responde

Sin embargo, lo que ha molestado en redes sociales es que Hugo Kerguelén, según el juzgado, comprobó que no tenía capacidad económica suficiente para encargarse de una suma para la alimentación de los dos hijos y el juez tomó una decisión.

“Al no encontrarse demostrada la capacidad económica del demandado y de acuerdo con lo normado en el Código de la infancia y la Adolescencia, las cuotas alimentarias que superen el salario mínimo deben ser probadas y al no aportarse prueba alguna de los puntos anteriores, el Despacho procederá a fijar cuota alimentaria provisional a cargo del señor Hugo Fernando Kerguelén García en favor de los niños Elías y Emilio Kerguelén Sierra, por el monto correspondiente al treinta por ciento (30 %) sobre el salario mínimo legal mensual vigente”, se lee en el auto.

No obstante, llama la atención que resuelve el juzgado oficiar a una empresa donde Hugo Kerguelén laboraba y donde se presume que no ganaba un salario mínimo: “Ofíciese al Pagador de la entidad RUTA DEL SOL S.A.S., a fin de que en un término no superior a cinco (5) días, contados a partir del recibo del correspondiente oficio, se sirva certificar a este Juzgado el monto de los ingresos salariales y demás prestaciones sociales que reciba el señor Hugo Fernando Kerguelén García. Así mismo, informe si tiene embargos y en caso afirmativo, manifestar el porcentaje y el Juzgado que lo ordena”.