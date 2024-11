“Es una alegría que se haya aprobado este proyecto de ley porque cuántas veces no hemos escuchado que alguien no quiere dar el divorcio. Creo que todos hemos escuchado esa frase que usualmente dicen las mujeres porque, al no estar en las causales, tenían que pasar dos años demostrando la separación de cuerpos para que proceda el divorcio. Allí hemos visto innumerables casos de violencia intrafamiliar y feminicidios”, aseveró la representante Miranda.