El expresidente del Senado Efraín Cepeda se volvió a referir al trámite de la ley de Presupuesto en el Congreso. Según dijo, la aprobación del proyecto sería una “derrota” para el presidente Gustavo Petro, pues algunos consideran que el mandatario lo que estaría buscando es sacarla por decreto.

“Le eliminamos las disposiciones generales, los artículos en los que tenían casi que facultades onmímodas para hacer lo que quisiera con la plata del presupuesto y con otros contratos firmados y compromisos. Esos artículos los eliminamos”, aseguró Cepeda.

El senador del Partido Conservador también fue tajante en que “no habrá tributaria” de ningún monto. “Ni de 26, ni de 16, ni de 10, ni 5, ni 4. No habrá reforma tributaria y el Gobierno tendrá que hacer los recortes correspondientes. Vamos a intentar hacerlos en el Congreso, pero reforma tributaria no”, aseguró.

Efraín Cepeda considera que las propuestas económicas del Gobierno no son viables. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

Cepeda dijo que no hay que afectar el bolsillo de los colombianos, sino incentivar la inversión privada con seguridad jurídica para que el país pueda salir adelante en materia económica.

En las últimas horas, el senador conservador había criticado al mandatario por sus propuestas en materia económica. Según mencionó, afectarían a los más pobres y a la clase trabajadora.

“Presidente Gustavo Petro, su reforma tributaria golpea a quienes usted dice defender, los más pobres, y a la clase media que terminará asfixiada con más impuestos”, afirmó.

El expresidente del Senado agregó que seguirá haciendo oposición a lo que considera sería un “mal gobierno”. “Aquí seguiré firme, sin miedo, defendiendo y defendiéndome de sus mentiras, con hechos. El orden es el camino”, aseguró Cepeda.

El presidente Gustavo Petro le ha reclamado a Cepeda. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

Petro reclamó porque, según él, el senador conservador ha buscado frenarle sus propuestas económicas en dos ocasiones y, por lo tanto, recortarle el presupuesto que tiene el Gobierno para funcionar.

“Le ha hecho un inmenso daño a Colombia y a su propio departamento. Confunde oposición con anticosteñidad y anticolombianidad”, reclamó Petro.

El debate del Presupuesto ha estado lleno de polémicas, pues algunos consideran que el Gobierno quisiera que no se apruebe la iniciativa. Así, el mandatario podría sacarla por decreto con los montos deseados.