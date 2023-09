“El confundido es Petro”: Miguel Uribe le responde al presidente por acusarlo de mentir

Esa historia se remonta a los debates del PND cuando la oposición frenó un artículo que le daba facultades especiales al jefe de Estado para resolver ese asunto, alegando que ese problema de seguridad no podía resolverse dentro del Plan de Desarrollo, si no que debía tener un debate individual.

“Nunca me opuse ni me he puesto a la Agencia de Seguridad Digital. Me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias dándole discrecionalidad absoluta al presidente para crear una agencia que pudiera violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos a través de un orangután en el Plan de Desarrollo”, sostuvo el senador.