“El Huila tiene un estado crítico y necesita una intervención profunda”: Rodrigo Lara Sánchez

SEMANA: A 9 días de elecciones, ¿qué balance hace de esta campaña?

Rodrigo Lara Sánchez (R.L.S.): Muy contento de llevar una campaña muy bonita, una campaña motivada por la gente, por la alegría, una campaña sin maquinarias, que le apuesta a transformar el Huila, a desarrollar el departamento, entonces estamos muy felices de los apoyos que a diario recibimos.

SEMANA: Usted dice que tiene una campaña sin maquinarias, ¿quiere decir que sus contradictores sí las tienen?

R.L.S.: Yo estoy luchando contra una maquinaria que obliga a las personas a ir a reuniones, que tiene el poder de la Gobernación, de la Universidad, de los docentes, estamos enfrentados a una cantidad de dinero y una campaña llena de recursos, contra una campaña que la hemos hecho en la calle, con la gente de manera diferente sin destruir. Yo mismo fui testigo de reuniones obligadas cuando trabajaba en el hospital, a la gente la obligan a apoyar a un candidato, a mí me ha tocado ver cómo la gente la amenazan por un pequeño puesto humilde, personas humildes de servicios generales amenazadas por no asistir a una reunión, entonces no podemos utilizar el poder del Estado para patrocinar y para ofrecer más de lo mismo.

Rodrigo Lara Sánchez | Foto: Alexandra Ruiz

SEMANA: ¿Cómo se hace campaña en un departamento en el que hay tantas casas políticas tradicionales?

R.L.S.: Pues estoy enfrentado a todo el poder, aquí hay denuncias serias de corrupción en la Universidad Surcolombiana, un candidato pidió un gobernador ad hoc precisamente a la Procuraduría para evitar esa participación. Yo creo que eso es a lo que nos enfrentamos, a los mismos que nos ha gobernado durante tantos años y que tiene el Huila sumado en la pobreza, en el atraso y yo no veo que esa sea la solución para el departamento, seguir eligiendo la misma vieja fórmula que ya nos ha gobernado para continuar igual.

Yo no tengo más que querer servir, trabajar, aquí no le pagamos a nadie, aquí no le pagamos a los líderes, aquí no le pagamos a los candidatos al Concejo, aquí no tenemos una maquinaria necesitada, llena de recursos, que es como funcionan las campañas políticas en la provincia, llenas de bultos de dinero, buscando comprar la conciencia de la gente, no, la nuestra es una campaña motivada en la gente.

SEMANA: ¿Qué partidos políticos lo respaldan a usted?

R.L.S.: Yo tengo el aval de Creemos, y tengo los coavales de Alianza Verde y de Dignidad & Compromiso, que son los partidos donde he estado, donde he militado, pero también hay varios sectores del Nuevo Liberalismo, de Salvación Nacional e independientes que también me han mostrado su apoyo en ese interés por recuperar el departamento del Huila.

SEMANA: ¿Es usted el candidato de Federico Gutiérrez en el Huila?

R.L.S.: Yo pertenezco a Creemos, que es el partido con el que participé de las elecciones presidenciales y jamás tengo que negar de dónde vengo, ni dónde estoy, fue el partido con el que aspiré a la Presidencia, pero yo no soy el candidato de nadie. Yo soy un candidato que he tenido la capacidad de escoger el camino de gobernar con independencia. Yo no pertenezco acá a clanes políticos y mucho menos a corruptela. Además de Creemos, también tengo los coavales del Partido Verde y de Dignidad & Compromiso, hoy también está acompañándome Sergio Fajardo, la vida nos permitió reencontrarnos y hoy estoy orgulloso de ese respaldo, porque antes de cualquier interés personal, existe el interés general de trabajar por el departamento y eso me motivó a volverme a meter en esto, no tengo ningún otro motivo personal, tengo una profesión, vivo de lo que trabajo como cirujano, como médico, y no dependo absolutamente de nada, de ningún contrato.

SEMANA: De acuerdo con las encuestas, usted en ocasiones está de primero en intención de voto, y a veces está de segundo, ¿cree que habrá una cabeza el 29 de octubre?

R.L.S.: Siempre lo he dicho, las encuestas depende de quién las haga, soy respetuoso, pero esa es una foto de un día, y pienso que el trabajo al final siempre nos lleva a algo que hemos logrado y es precisamente con esa coherencia, llegarle a muchos de los indecisos que hoy no saben por quién votar y estamos convencidos de que vamos a lograr la victoria este 29 de octubre.

SEMANA: ¿Cómo ha sido ese salto de una campaña vicepresidencial, a una campaña por la Gobernación del Huila?

R.L.S.: Yo siento que el Huila ha sido mirado con mezquindad, poco por el desarrollo del Huila, tengo que decirlo, yo he recorrido el país y es muy poco lo que el departamento ha logrado en grandes proyectos, en tantos años uno se ha dado cuenta de que ha habido más generosidad para otros departamentos, y eso nos ha hecho estar hoy entre los departamentos más pobres del país, esa es una realidad, tenemos una pobre infraestructura, no hay un proyecto grande, solamente proyectos como El Quimbo, como Betania, que dejaron un problema social muy grande, pero muy poco desarrollo para el departamento.

Rodrigo Lara Sánchez. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA | Foto: Carlos Julio Martínez

SEMANA: ¿Qué diferencia ve de esta campaña por el Huila, a la que hizo en su momento por la Alcaldía de Neiva?

R.L.S.: Yo quería unir al país en una visión distinta, tenía la firme convicción de que el país no podía perder en los temas que venía avanzando, por ejemplo, el departamento de Huila hoy retrocedió en inseguridad de una manera notable, entonces tenemos que unir al departamento en todos los sectores productivos, hay mucha pobreza y muchas necesidades, y si no hacemos un salto como lo propongo yo, una industrialización, no vamos a lograr darle valor agregado al café, al arroz, a la panela, a la ganadería, a las frutas, a la tilapia, y siento que aunque este es un ámbito regional, es una pequeña muestra de las problemáticas que se viven en Colombia.

SEMANA: ¿Se siente usted el candidato anti Petro en el Huila?

R.L.S.: Yo creo que la gente identifica que yo no estuve con el presidente, que no comparto su política de seguridad, que creo que el Huila está retrocediendo en muchos aspectos, pero también entiendo que tengo que gobernar con el Gobierno nacional como lo hice cuando fui alcalde de Neiva y me tocó trabajar con el presidente Juan Manuel Santos, o cuando goberné con el presidente Iván Duque siendo del Partido Verde, entonces creo que el presidente, al igual que el gobernador, es un servidor público, y por encima de una campaña política están los intereses de los ciudadanos.

Rodrigo Lara Sánchez y el presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo está viendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro?

R.L.S.: Veo con preocupación lo que tiene que ver a la política de paz y el deterioro de la seguridad, veo que hace falta más eficiencia en desarrollar los proyectos que se ha planteado el gobierno, veo con preocupación también que hay muchas reformas allí y hay incertidumbre de cuál será el futuro del país.

SEMANA: Usted es un reconocido cirujano, ¿no es mejor estar en un quirófano y no atendiendo tantos problemas del departamento?