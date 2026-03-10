Política

El llamativo mensaje de Uribe en medio de la expectativa por la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Nuevos tiempos”

El exjefe de Estado hizo un llamado en el que habló de entender las ideas diferentes.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:15 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere que el Centro Democrático vuelva al Palacio de Nariño.
En medio del gran hermetismo que hay por la elección de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó un enigmático mensaje en sus redes sociales y desató todo tipo de reacciones.

Desde las elecciones del 8 de marzo se han lanzado muchas opciones sobre quién acompañará a la candidata del Centro Democrático de cara a los comicios presidenciales. Uno de los nombres que más suena es Juan Daniel Oviedo, quien sacó más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia.

Sin embargo, el exdirector del Dane ha dejado en claro que, si en algún momento le ofrecen la Vicepresidencia, primero deberán llegar a acuerdos en las “líneas rojas” que hay, como, por ejemplo, el acuerdo de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En medio de lo mucho que se ha hablado, el expresidente Uribe escribió una corta frase en su cuenta de X, pero con la que desató todo tipo de reacciones y muchos, incluso, lo toman como un mensaje de cara a la elección de la fórmula vicepresidencial.

Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían“, escribió.

En otra publicación, señaló que se necesitan crear más de 500 comités cívicos por Paloma. Esto, según él, se tiene que hacer con personas de todos los partidos e independientes.

Paloma Valencia inscribirá oficialmente su candidatura este viernes junto a su fórmula vicepresidencial

Con esto, para muchos, el líder del Centro Democrático se refiere a la persona que se debe escoger para que acompañe a la candidata en la primera vuelta de las presidenciales.

Hasta el momento, según las encuestas, los más opcionados en llegar a la Casa de Nariño son Abelardo de la Espriella, quien anunció a José Manuel Restrepo como su vicepresidente, e Iván Cepeda, quien será acompañado por Aida Quilcúe.

Sin embargo, tras la cantidad de votos que Paloma sacó en la consulta, se convirtió en otra de las opciones que tiene grandes chances de convertirse en inquilina de la Casa de Nariño, por lo que hay total expectativa sobre a quién elegirá como fórmula.