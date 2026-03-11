Política

El nuevo lío de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial: aumentan las tesis de una posible inhabilidad

Aida Quilcué tendría problemas para asumir como candidata vicepresidencial de Iván Cepeda.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 8:54 a. m.
Aida Quilcué e Iván Cepeda.
Aida Quilcué e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Iván Cepeda presentó a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial y formalizará el anuncio ante la Registraduría a las 10 de la mañana de este miércoles, 11 de marzo. Sin embargo, hay un debate sobre la posible inhabilidad de la líder indígena para acompañar al Pacto Histórico en el tarjetón.

Quilcué ganó una curul en el Senado en 2022 por la circunscripción indígena con el aval del Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Esta organización no respaldó la aspiración presidencial de Cepeda, pero sí lo hizo con Roy Barreras. Expertos en la materia consideran que habría doble militancia.

Iván Cepeda le apuesta a la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué para enfrentar a Paloma Valencia; esta es su estrategia

Tanto el Mais como La Fuerza dieron el visto bueno para que el exembajador en Reino Unido compitiera por la Presidencia desde la consulta del Frente por la Vida, y ahora irá a la primera vuelta tras los resultados de las elecciones de este domingo. Es decir, Quilcué tendría que respaldar esta aspiración y no la de Cepeda.

Hollman Ibáñez, abogado y experto en materia electoral, manifestó que la norma es clara frente al escenario que tienen hoy Aida Quilcué, Iván Cepeda, el Mais y el Pacto Histórico.

Política

“Quiero invitar al petrismo”: Paloma Valencia lanzó mensaje que respondió Gustavo Petro. “Quemado y despedazado”, dijo

Política

Del optimismo al escepticismo: surgieron nuevas diferencias para que Juan Daniel Oviedo sea fórmula de Paloma Valencia; ella ya evalúa otras opciones

Política

Nueva polémica entre los presidentes de Colombia y Ecuador: “No sirve de nada hacer todo el esfuerzo”

Política

“Televisión y radio estatales favorecieron al Pacto Histórico”: Unión Europea tras elecciones en Colombia

Política

Álvaro Uribe responde a las críticas de Juan Daniel Oviedo y hace una petición: “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores”

Política

Cerca de $3.000 millones del Pacto Histórico para publicidad fueron entregados a una pequeña empresa del mánager de Doctor Krápula

Política

Reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir la vicepresidencia: los detalles de la cita de este miércoles

Gente

Laura Gallego, exseñorita Antioquia, criticó a Iván Cepeda por elegir a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial

Confidenciales

La ‘pulla’ de María Fernanda Cabal en medio de la polémica entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El Debate

El reparo de Paloma Valencia tras anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

La senadora Aída Quilcué adelataba un trabajo organizativo con las comunidades indígenas del oriente del Cauca cuando se presentó la retención.
Senadora Aida Quilcué. Foto: Suministradas

“¿Qué obliga la norma? Quien pretenda aspirar por otro partido, en otra elección, a otro cargo de elección popular, obliga a que presente la renuncia a la curul y al partido doce meses antes de la fecha de la inscripción”, explicó el experto. Pero ella sigue siendo congresista del Mais.

La misma tesis tiene Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo Electoral. Su versión es que la única posibilidad que tendría Quilcué es que Roy Barreras dé un paso al costado porque un partido político no puede avalar a dos candidatos presidenciales.

“¿Racismo?”: Gustavo Petro sale en defensa de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

“Ellos (Mais) le dieron aval a Roy Barreras para la consulta. Si el Partido Mais se va en coalición con Iván Cepeda, estaría purgando la doble militancia. Lo único que tienen que buscar es que Roy renuncie. Si Roy no renuncia, sí se complica la cosa porque el partido no podría salir a inscribir dos candidatos”, aclaró Portela.

La polémica está sobre la mesa. Todo indica que Quilcué formalizará su candidatura a la Vicepresidencia este miércoles y desencadenará un debate jurídico de cara a la primera vuelta por la Presidencia.