Suscribirse

Política

El polémico mensaje que Gustavo Petro eliminó de su cuenta de X

El jefe de Estado se refirió en la comunicación a Estados Unidos y la Registraduría.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 1:13 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

No pasó desapercibida para la opinión pública una decisión que el presidente Gustavo Petro tomó en su cuenta de X: eliminó un controvertido mensaje que involucraba a la Registraduría y a Estados Unidos.

“¿Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU. Eso sí se llama preparar un fraude”, afirmó el primer mandatario.

Polémico trino de Gustavo Petro.
Polémico trino de Gustavo Petro. | Foto: Tomado de la cuenta de X de Gustavo Petro.

El cuestionamiento de Petro llegó porque en el sitio web de la autoridad electoral apareció la bandera de ese país junto a otros logos de autoridades locales con el siguiente texto: “Comunícate las 24 horas desde cualquier lugar del país en tus dispositivos móviles o fijos”.

Contexto: Gustavo Petro cuestiona a la Registraduría y lanza crítica: “Eso sí se llama preparar un fraude”

Tras los cuestionamientos, la Registraduría emitió un comunicado de prensa explicando que se trata de la línea anticorrupción, una herramienta que sirve para denunciar actos de corrupción, apoyada por el Gobierno estadounidense.

“La ‘Línea Anticorrupción 157’ es una herramienta para denunciar actos de corrupción que fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional”, dijo la Registraduría.

Registraduría. Imagen de referencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Se indicó que, luego de la publicación de esta línea de comunicación, fue la misma Policía Nacional la que le solicitó a la Registraduría incluir en su página web el anuncio promocionándola.

“Esta iniciativa, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Transparencia, cuenta con el apoyo de organismos internacionales, como la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, agregó la entidad.

Contexto: Registrador Hernán Penagos se reunió con el nuncio apostólico y el cuerpo diplomático acreditado para elecciones del 2026

La Registraduría insistió en que los organismos internacionales que apoyan esta estrategia del Gobierno no tienen ninguna relación ni con el proceso ni con el software de escrutinio en Colombia, como lo puso en duda el presidente Gustavo Petro.

“Es de recordar que el escrutinio mediante el cual se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones en nuestro país es realizado por jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos”, afirmó la autoridad electoral.

Finalmente, se lanzó un fuerte mensaje para Petro: “Poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

2. Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

3. Dani Duke destapó confesión sobre Álvaro Uribe Vélez y dejó en evidencia detalle de La Liendra: “Lo que él diga es ley”

4. Fátima Bosch se sinceró y dejó claro si piensa renunciar a ser Miss Universe; fue contundente: “Verdad solo hay una”

5. El polémico mensaje que Gustavo Petro eliminó de su cuenta de X

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroRegistraduría

Noticias Destacadas

Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila e Iván Cepeda.

Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro.

El polémico mensaje que Gustavo Petro eliminó de su cuenta de X

Redacción Semana
Paloma Valencia e Iván Cepeda.

“No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”: fuerte mensaje de Paloma Valencia al candidato presidencial del Pacto Histórico

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.