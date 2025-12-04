El polémico mensaje que Gustavo Petro eliminó de su cuenta de X

No pasó desapercibida para la opinión pública una decisión que el presidente Gustavo Petro tomó en su cuenta de X: eliminó un controvertido mensaje que involucraba a la Registraduría y a Estados Unidos.

“¿Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU. Eso sí se llama preparar un fraude”, afirmó el primer mandatario.

Polémico trino de Gustavo Petro. | Foto: Tomado de la cuenta de X de Gustavo Petro.

El cuestionamiento de Petro llegó porque en el sitio web de la autoridad electoral apareció la bandera de ese país junto a otros logos de autoridades locales con el siguiente texto: “Comunícate las 24 horas desde cualquier lugar del país en tus dispositivos móviles o fijos”.

Tras los cuestionamientos, la Registraduría emitió un comunicado de prensa explicando que se trata de la línea anticorrupción, una herramienta que sirve para denunciar actos de corrupción, apoyada por el Gobierno estadounidense.

“La ‘Línea Anticorrupción 157’ es una herramienta para denunciar actos de corrupción que fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional”, dijo la Registraduría.

Registraduría. Imagen de referencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Se indicó que, luego de la publicación de esta línea de comunicación, fue la misma Policía Nacional la que le solicitó a la Registraduría incluir en su página web el anuncio promocionándola.

“Esta iniciativa, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Transparencia, cuenta con el apoyo de organismos internacionales, como la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, agregó la entidad.

La Registraduría insistió en que los organismos internacionales que apoyan esta estrategia del Gobierno no tienen ninguna relación ni con el proceso ni con el software de escrutinio en Colombia, como lo puso en duda el presidente Gustavo Petro.

“Es de recordar que el escrutinio mediante el cual se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones en nuestro país es realizado por jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos”, afirmó la autoridad electoral.