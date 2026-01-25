El Partido Centro Democrático llevó a cabo un foro virtual en el que se habló de austeridad en el Estado, una de las propuestas que tiene Paloma Valencia, la candidata presidencial de la colectividad.

En medio de la discusión, el director del partido, Gabriel Vallejo, aseguró que uno de los responsables del incremento de poder de los grupos armados sería Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

“El responsable de la fracasada paz total es Iván Cepeda”, aseguró Vallejo. Además, dijo que este tendría una relación cercana con las Farc.

Vallejo criticó que Cepeda sea cercano a algunos grupos armados. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Vallejo hizo este análisis porque Cepeda fue quien lideró en el Gobierno Petro los acercamientos con el ELN y las disidencias de las Farc para negociar un acuerdo de paz con esos grupos armados. “Todos los procesos de la paz total de Iván Cepeda fracasaron”, afirmó.

“Es incontrovertible la relación directa, cercana y estrecha de Cepeda con las Farc. No de ahora, desde hace muchos años. Recordemos que dos frentes de las Farc llevan el nombre de su padre, Manuel Cepeda”, agregó Vallejo.

Para el director del Centro Democrático, Cepeda “tiene una relación estrecha, íntima y cercana con las Farc”. Y una de las pruebas que sacó a relucir fue la información que se encontró en los computadores de Raúl Reyes.

“Cepeda estuvo en todo este proceso engañoso y mentiroso de la negociación con las Farc en La Habana y fue él el que directamente ayudó a que Iván Márquez y Santrich evadieran la justicia y continuaran delinquiendo y narcotraficando”, mencionó el director del Centro Democrático.

Para Vallejo, Cepeda es el responsable de que el país ahora tenga más hectáreas de coca. Además, alertó que de cara a las elecciones de 2026 habría un riesgo por la presión que estarían ejerciendo los grupos armados ilegales que, según Vallejo, estarían pidiendo votar por el candidato de izquierda.

Vallejo cuestionó la cercanía de Cepeda con las Farc. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Reducción del Estado

Más allá de ese tema, Valencia, el expresidente Álvaro Uribe y otros invitados hablaron de las propuestas que tiene la senadora como líder del Centro Democrático para reducir el tamaño y el gasto del Estado.

Por ejemplo, aseguraron que en los primeros meses de gobierno se deberían reducir los contratistas en un 30 %. Asimismo, insistieron en eliminar algunos de los ministerios de los 19 que hay actualmente para solo dejar 12.

Valencia dijo que en un eventual gobierno suyo cerraría varias embajadas. Según mencionó, su propósito es que se incentive y se les dé tranquilidad a los funcionarios de carrera.