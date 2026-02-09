Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que la Registraduría enviará delegados a algunos de los consulados de Colombia en el exterior para que estos funcionarios acompañen el proceso electoral.

Será la primera ocasión en la que la autoridad electoral envíe personal a esas delegaciones diplomáticas en las que acuden a votar los colombianos que viven fuera del país, quienes ejercen su derecho a participar durante una semana.

“Enviaremos delegados de la Registraduría para que nos ayuden en el proceso de supervisión y control del día electoral. Y, si se quiere, de toda la semana, para que esté todos los días durante el proceso de votación, durante el conteo de votos diarios”, indicó Penagos.

Registrador nacional presentó la tarjeta oficial para las consultas de las elecciones del 8 de marzo

La Registraduría eligió las ciudades donde están ubicados los consulados a los que acuden a votar más personas, como Miami, Madrid, San Francisco, Barcelona y Caracas. También se tiene contemplado habilitar ese acompañamiento para una ciudad de Ecuador.

Penagos apuntó que el presupuesto no es suficiente para enviar a delegados de la Registraduría a todo el mundo. De hecho, el personal diplomático es clave para acompañar los procesos de votación y custodiar los tarjetones marcados por los colombianos.

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

Las elecciones en el exterior tienen una logística diferente. Las mesas están abiertas durante una semana entera para que los colombianos que allí residen puedan desplazarse hasta los puestos de votación, pues en muchas ocasiones estos quedan en ciudades diferentes a su lugar de vivienda.

En los consultados, el proceso de conteo de votos se hace cada día y las actas electorales se envían de manera digital a la Registraduría para tener trazabilidad del proceso de votación.

Ya se confirmó que al menos seis delegaciones de veedores internacionales estarán en Colombia para la fecha de elección, revisando que los comicios se lleven a cabo de manera democrática. Entretanto, la Procuraduría también enviará delegados a cada puesto de votación ocupado en el territorio nacional.