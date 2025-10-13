Suscribirse

Política

En Colombia celebran la liberación de los secuestrados por parte de Hamás: “Gran noticia; “su sueño se cumplió”

El encuentro del ciudadano colombiano Elkana Bohbot con su esposa ha generado una gran solidaridad.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 2:10 p. m.
TEL AVIV - OCTOBER 12: A woman looks at photographs of hostages hanging at Hostages Square on October 12, 2025 in Tel Aviv, Israel This week's ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023. A condition of the deal is the return of 48 hostages held in Gaza, 20 of whom are believed to be alive. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
En Israel celebran la liberación de los secuestrados. | Foto: Getty Images

Los 20 israelíes que permanecían secuestrados en manos de Hamás fueron liberados, tras el acuerdo que logró el presidente Donald Trump con ese grupo armado y el Estado de Israel.

Ese hecho ha sido celebrado en todo el mundo y Colombia no ha sido la excepción. Desde distintos sectores políticos, comenzando por el mismo presidente Gustavo Petro, han reconocido la importancia de este momento.

“‘Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel Odette. Embajadora de Colombia en Qatar. Que florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo", dijo el mandatario tras conocer la liberación del ciudadano colombo-israelí.

Elkana Bohbot hizo parte del grupo de rehenes liberados.
Elkana Bohbot hizo parte del grupo de rehenes liberados. | Foto: AFP- Tomada de redes sociales

Por su parte, varios de sus excancilleres se refirieron a este hecho. Laura Sarabia contó que tuvo la oportunidad de hablar con Rebeca González, la esposa de Bohbot, y entendió su dolor y angustia por su liberación. “Hoy me llena de alegría que su sueño se cumplió, y de nuevo la familia estará completa. ¡Bienvenido Elkana!”, afirmó la excanciller.

“Urgente: una gran noticia. Han sido liberados los 20 secuestrados que tenía vivos en su poder el grupo terrorista Hamas. Trump lo logró (...) Gracias a Dios y gracias presidente Donald Trump. Petro no fue capaz de hacer nada”, aseguró la precandidata presidencial Vicky Dávila.

Contexto: 🔴 En vivo | Donald Trump asegura que sería “genial” lograr un acuerdo de paz con Irán. Los secuestrados por Hamás volvieron a Israel

El excanciller Luis Gilberto Murillo también recordó que tuvo la oportunidad de conversar con Rebeca González y su hijo en el Palacio San Carlos. “La liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, me conmueve profundamente. La lucha liderada por su esposa Rebecca, acompañada de su pequeño Reém, dio sus frutos”, dijo.

Según Murillo, como Canciller, buscó en cada espacio multilateral mantener esta causa viva. “Su libertad da sentido a cada gestión sostenida y discreta, a cada paso dado con prudencia, a cada reunión en la que solicitamos información y a cada conversación sincera con Rebeca, cuya entereza y perseverancia fueron una inspiración constante. La alegría por su regreso a casa nos recuerda que, más allá de la política, la ideología y la gestión, lo que importa es la familia, el amor y la esperanza que nos sostienen en los momentos más difíciles”, afirmó el excanciller.

Contexto: Hamás liberó a Elkana Bohbot, el colombiano secuestrado en Gaza. “Que florezca la felicidad”, dijo Petro; estas son las imágenes

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón celebró este hecho y criticó a Petro. “¡Bienvenido a la libertad Elkana! Esta liberación de un ciudadano colombiano la logró el presidente de Estados Unidos. Donald Trump a quien hoy el mundo reconoce. Mientras tanto Petro se dedicó a validar y justificar a sus secuestradores.

La gente reacciona cuando un convoy que transportaba a los rehenes liberados de la Franja de Gaza llega a una base militar cerca de Reim, en el sur de Israel.
La gente reacciona cuando un convoy que transportaba a los rehenes liberados de la Franja de Gaza llega a una base militar cerca de Reim, en el sur de Israel. | Foto: AP

“Regresan a casa. Alegría sin límites en la plaza de los secuestrados”, dijo Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, quien también compartió la imagen del reencuentro entre Elkana y su esposa.

“Qué alegría más grande: la libertad”, destacó la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

