Equipo de la embajadora Laura Sarabia anuncia acciones disciplinarias contra Daniel Briceño por señalamientos sobre la junta directiva del FNG

Luego de que la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, fuera denunciada por el concejal Daniel Briceño ante la Procuraduría por presuntamente ocupar dos cargos públicos al tiempo ―como embajadora y miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG)―, SEMANA conoció la postura de su equipo en torno al caso.

Daniel Briceño y Laura Sarabia. | Foto: SEMANA - Colprensa

El equipo legal de Sarabia asegura que su participación en la junta del FNG está amparada por un encargo oficial del Ministerio de Hacienda, tal como lo permite el Decreto Ley 274 de 2000, literal H, que regula el servicio exterior. “No se trata de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, señala el texto emitido por el equipo.

En ese mismo sentido, explicó que el artículo 81 del decreto prohíbe a los empleados del servicio exterior ejercer otros oficios, pero incluye una excepción para quienes actúan “por encargo oficial”. En este caso, el Ministerio de Hacienda, que tiene asiento en la junta del FNG, la delegó formalmente para representarlo.

La embajadora Laura Sarabia inició oficialmente su misión diplomática en Reino Unido. | Foto: @ColombianEmbUK

Fuentes cercanas al Gobierno afirmaron que el señalamiento de Briceño obedece a un “desconocimiento de la norma y del funcionamiento real del servicio exterior”. Aclararon que las reuniones del FNG son virtuales, por lo que Sarabia no ha incurrido en gastos públicos ni ha descuidado sus labores diplomáticas.

La embajadora, según las mismas fuentes, está dispuesta a apartarse de la junta si en algún momento sus responsabilidades en ese órgano llegan a interferir con su función como embajadora.

“Si le piden que se retire, lo hará sin problema, pero otra cosa es afirmar que ha cometido una falta”, apuntaron.

Laura Sarabia se posesionó como embajadora. | Foto: @colombianembassyuk

El entorno de Sarabia también cuestionó la motivación política de la denuncia y anunció que interpondrá acciones disciplinarias contra Briceño, por supuesta “mala fe” en la presentación de la queja.