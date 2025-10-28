Daniel Briceño denunció a Laura Sarabia ante la Procuraduría por tener dos cargos con el Estado: es embajadora y miembro de la junta del FNG

El concejal de Bogotá Daniel Briceño ha solicitado al procurador general, Gregorio Eljach, que investigue y sancione a Laura Sarabia por ostentar dos cargos dentro del Estado: es embajadora de Colombia en Reino Unido y, al tiempo, es miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías. No es la primera vez que Briceño pide explicaciones por esta situación.

Laura Sarabia está ejerciendo el cargo de embajador ante el Reino Unido y al mismo tiempo el de miembro de Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, cuando esto está prohibido por la ley.



Por eso la denunciamos ante la Procuraduría y esperamos resultados. pic.twitter.com/3hJTp8P4XR — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 28, 2025

Sarabia fue posesionada el 14 de octubre como representante diplomática ante Londres por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, tras lo cual surgieron interrogantes debido a su permanencia como miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, cargo que ocupa desde el 21 de enero de 2025.

Briceño usó su cuenta de X para pedirle explicaciones a Sarabia: “Podría explicarle al país las razones por las que está ejerciendo el cargo de embajador en Reino Unido y al mismo tiempo el de miembro de junta directiva del Fondo Nacional de Garantías”. Además, le pidió al procurador que la investigue y que sancione porque, según él, ella “se burla de la ley”.

Laura Sarabia se posesionó como embajadora | Foto: @colombianembassyuk

“Señor procurador Gregorio Eljach, le exijo que investigue y sancione a la señora Laura Sarabia, que lleva varias semanas burlándose de todos los colombianos, violando la ley, pero sobre todo, riéndose de la institucionalidad del país”, señaló Briceño.

En esa misma denuncia, Briceño, citó el decreto Ley 274 de 2000 que, en el artículo 81, establece que “los funcionarios del servicio exterior tienen prohibido ejercer profesión, empleo u oficio diferente al de las funciones que legalmente le correspondan, salvo, ser docente”.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, cuestionó que la empresa esté “contratando sin control”. | Foto: NICOLÁS LINARES

Briceño dice que Sarabia, que se gana 8.000 libras esterlinas (unos 40 millones de pesos), al tiempo está ejerciendo el cargo de miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, en donde gana unos cinco o seis millones de pesos por cada sesión a la que asiste.

“Además del problema de la plata, el tema es que Laura Sarabia se acostumbró a burlarse de la ley. Ella está ejerciendo dos cargos y eso evidentemente viola la ley. Yo no entiendo dónde está la Procuraduría ejerciendo control (…) Laura Sarabia, acostumbrada a burlarse de la ley, como se burló cuando maltrató y torturó a una niñera en el Palacio de Nariño”, dijo Briceño.

Laura Sarabia durante su posesión como embajadora este martes, 14 de octubre.Laura Sarabia durante su posesión como embajadora este martes, 14 de octubre. | Foto: Cancillería.