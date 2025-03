El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó que el departamento de Córdoba no acogerá el día cívico convocado por Gustavo Petro para este martes 18 de marzo.

“Respetamos la decisión del Presidente, pero debido a citas y compromisos agendados, programas y proyectos en ejecución, en Córdoba no nos acogeremos al día cívico”, aseguró Zuleta.

Además, dijo que continuarán con su agenda común y corriente. “Seguiremos avanzando en nuestra agenda para el desarrollo del departamento. No obstante, junto a nuestra fuerza pública y alcaldes, garantizaremos las condiciones para que quienes deseen ejercer su derecho a la manifestación lo hagan de manera segura y pacífica”, agregó el mandatario regional.

Se trata de un nuevo dirigente que le hace frente a Petro. Ya varios han dicho que en sus departamentos o ciudades no aplicará este día cívico. Uno de ellos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar”, aseguró Galán.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán también dijo que no se acogerá a este día. “Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del día cívico del Gobierno Nacional del próximo martes”, aseguró Beltrán.