“Es un político tradicional que se convirtió en lo que tanto criticaba”: mejor amigo del gobernador Carlos Amaya, quien lo demandó por doble militancia

En diálogo con SEMANA, Vergara recordó que él fue una de las personas que aportó al proceso político de Carlos Amaya en Boyacá. “ El mejor amigo, ahora, no creo, pero en su época, creo que sí lo fui, no sé . Habría que preguntarle a él, hoy en día lo dudo”, confesó.

Después- según Vergara- “empezaron a evidenciarse diferencias ideológicas, yo siempre he creído en el cambio, en la independencia. Y él, básicamente, había dejado de representar eso, había tomado unas posiciones un poco más oportunistas que representan el mismo modelo que nos ha regido. Yo creo que la amistad pasó a otro plano”, le reconoció a SEMANA.

“Yo no he hablado con Amaya, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una reunión en Bogotá, pero no hablamos al respecto del tema. Cada cual se dedicó a lo que tenía que hacer”, narró.