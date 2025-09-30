Suscribirse

“Es un suplicio escuchar a un presidente que miente, improvisa y gobierna con una irresponsabilidad vergonzosa”

El jefe de Estado recibió una dura crítica por el último consejo de ministros que protagonizó en vivo.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 1:41 p. m.
Durante el consejo de ministros de este 29 de septiembre, el presidente Petro hizo varios anuncios sobre las relaciones internacionales de Colombia.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un nuevo y explosivo consejo de ministros televisado durante la noche de este lunes, 29 de septiembre. El jefe de Estado habló de todo: Estados Unidos, Donald Trump, quedarse sin visa, China y la Cancillería, entre otras cosas.

Como suele suceder cada vez que el mandatario entrega alguna declaración, las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente se tomaron las redes sociales, especialmente hubo fuertes críticas en contra de Petro y su Gobierno.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros junto con el presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó por parte de Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, quien no dudó en lanzarle un duro dardo al líder natural del Pacto Histórico por todo lo que dijo.

La congresista explicó que siempre intenta ver este tipo de reuniones para seguir de cerca lo que pasa con el Ejecutivo.

Contexto: La cascada de amenazas de Gustavo Petro: a Trump, a EE. UU., a la ONU, al TLC y a China; 10 frases explosivas de un presidente sin visa

"Por mi trabajo, procuro ver los consejos de ministros, porque es mi deber hacer control político”, escribió.

En la misma publicación, aprovechó la oportunidad para lanzar un duro cuestionamiento y hacer una confesión sobre lo difícil que se está volviendo esta simple acción. “Debo confesar que cada día es más difícil”, dijo.

“Es un suplicio escuchar a un presidente que miente, improvisa y gobierna con una irresponsabilidad vergonzosa que destruye el país”, agregó.

De hecho, en otro mensaje, Miranda aseguró que no aguantó más con lo que estaba diciendo el jefe de Estado y comentó: “Apagué el televisor, no pude más”.

Esta crítica se suma a otras que llegaron por parte de diferentes sectores y personalidades políticas por todo lo que dijo Petro durante el último consejo de ministros, que desató nuevas controversias.

Contexto: “¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿el desvisado?“, el comentario de Gustavo Petro a su ministro Edwin Palma que produjo risas

Entre otras cosas, el presidente afirmó que Donald Trump debería ir a la cárcel si sigue manteniendo la misma posición sobre lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, sostuvo que el inquilino de la Casa Blanca está obligado a capturar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente ni persona humana en el mundo de decir que se apliquen las consecuencias del Tratado de Roma. Ni en territorio de Estados (Unidos) ni en ningún otro”, señaló.

Además, también confirmó que dejará de haber un TLC con Israel y se refirió a la lucha contra las drogas, al dejar en claro que los narcotraficantes no viven en Colombia, sino que están en Estados Unidos y otros países donde aprovechan las grandes fortunas que logran.

“Y no los cogen, no persiguen sus dineros, viven normalmente porque no van contra los dineros de los narcos. No van contra los narcos, van contra las cosas. Eso Marx ya le había llamado fetichismo y son fetiches", expresó.

