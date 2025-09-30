El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un nuevo y explosivo consejo de ministros televisado durante la noche de este lunes, 29 de septiembre. El jefe de Estado habló de todo: Estados Unidos, Donald Trump, quedarse sin visa, China y la Cancillería, entre otras cosas.

Como suele suceder cada vez que el mandatario entrega alguna declaración, las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente se tomaron las redes sociales, especialmente hubo fuertes críticas en contra de Petro y su Gobierno.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros junto con el presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó por parte de Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, quien no dudó en lanzarle un duro dardo al líder natural del Pacto Histórico por todo lo que dijo.

La congresista explicó que siempre intenta ver este tipo de reuniones para seguir de cerca lo que pasa con el Ejecutivo.

"Por mi trabajo, procuro ver los consejos de ministros, porque es mi deber hacer control político”, escribió.

En la misma publicación, aprovechó la oportunidad para lanzar un duro cuestionamiento y hacer una confesión sobre lo difícil que se está volviendo esta simple acción. “Debo confesar que cada día es más difícil”, dijo.

“Es un suplicio escuchar a un presidente que miente, improvisa y gobierna con una irresponsabilidad vergonzosa que destruye el país”, agregó.

Apagué el televisor, no pude más. 🤮 — Katherine Miranda (@KatheMirandaP) September 30, 2025

De hecho, en otro mensaje, Miranda aseguró que no aguantó más con lo que estaba diciendo el jefe de Estado y comentó: “Apagué el televisor, no pude más”.

Esta crítica se suma a otras que llegaron por parte de diferentes sectores y personalidades políticas por todo lo que dijo Petro durante el último consejo de ministros, que desató nuevas controversias.

Entre otras cosas, el presidente afirmó que Donald Trump debería ir a la cárcel si sigue manteniendo la misma posición sobre lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, sostuvo que el inquilino de la Casa Blanca está obligado a capturar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente ni persona humana en el mundo de decir que se apliquen las consecuencias del Tratado de Roma. Ni en territorio de Estados (Unidos) ni en ningún otro”, señaló.

Además, también confirmó que dejará de haber un TLC con Israel y se refirió a la lucha contra las drogas, al dejar en claro que los narcotraficantes no viven en Colombia, sino que están en Estados Unidos y otros países donde aprovechan las grandes fortunas que logran.