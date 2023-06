¿Están interceptando a periodistas? Darcy Quinn asegura que desde el Gobierno Petro le confirmaron que “ella también” estaba siendo ‘chuzada’

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegura que no es interés del Gobierno escuchar a la periodista.

La escena política se ha estremecido en el país luego de que saliera a la luz el escándalo que involucra a la jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y a las dos empleadas domésticas a las que, según la Fiscalía, habrían ordenado ‘chuzar’ de forma ilegal con el fin de encontrar un maletín con dinero que, indicó la funcionaria de la Casa de Nariño, le habían robado de su casa.

Luego de esta revelación y las declaraciones del fiscal francisco Barbosa, quien señaló que “las chuzadas volvieron a Colombia”, fue la periodista Darcy Quinn la que saltó al ruedo y aseguró, a través de su cuenta en Twitter, que tenía información que le confirmaba que ella también era objeto de interceptaciones ilegales.

“Tengo en mi poder un chat con un alto funcionario de gobierno diciéndome que “yo también” estoy chuzada. @lafm autoridades investigan”, fue el mensaje que publicó la periodista.

Al conocerse su trino, Gustavo Gómez, director del programa ‘6AM Hoy por hoy’ de Caracol Radio, antigua emisora para la que trabajó Quinn, entrevistó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y le preguntó concretamente sobre este hecho, el mismo que el funcionario negó de forma categórica asegurando que “el Gobierno no tenía interés en escuchar a Darcy Quinn”.

“Yo estoy seguro que, por lo menos, en el gobierno no estamos interesados en chuzar a ningún periodista, mucho menos a Darcy, a la que muchos colombianos la escuchan, son sus comentarios, que nacen, muchas veces, de meros comentarios y que no tienen elementos para luego terminar siendo corroborados; en algunos casos sí se corroboran, pero no es interés del gobierno escuchar a Darcy Quinn”, fue la respuesta de Velasco cuando Gómez le preguntó qué estaba pasando en el Gobierno con el tema de las interceptaciones ilegales.

Pese a que el ministro del Interior intentó despejar las dudas sobre las ‘chuzadas’, los comentarios que hizo sobre el trabajo de Quinn no le cayeron bien a la comunicadora, quien reaccionó de inmediato y le pidió respeto por su labor.

“Ministro ⁦@velascoluisf⁩ le pido respeto mi trabajo. No le queda a usted bien descalificar mi trabajo ante la pregunta de los colegas de mi antigua casa ⁦@CaracolRadio. Lamento que el efecto de haberlo cuestionado en el pasado tenga estas consecuencias”, fue el mensaje de Quinn luego de conocer las declaraciones de Velasco.

“Retornaron las chuzadas ilegales a Colombia”: fiscal Francisco Barbosa

“Las chuzadas volvieron a Colombia”. De esta forma describió el fiscal general, Francisco Barbosa, la grave situación que vivió Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la DIjín de la Policía. En rueda de prensa, este jueves, Barbosa anunció que con esta acción se le quiso vincular con la banda criminal del Clan del Golfo.

Para Barbosa, este caso es “aberrante” y se revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. “Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”.

Por estos hechos, en los próximos días serán citados a interrogatorio las personas que estuvieron involucradas en estos seguimientos e interceptaciones ilegales. En la investigación ya se pudo establecer que fueron agentes judiciales de la Policía Nacional los que adulteraron la información para que un fiscal de crimen organizado interceptara dos líneas celulares. “No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que la violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas”.

“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución de 1991″, aseguró el jefe del ente investigador. “Todo está evidenciado, tenemos los documentos, todo con trazabilidad judicial, hemos trabajado en los últimos cinco días con todo el equipo técnico e investigativo, hay documentos”.

El asunto es de extrema gravedad y así lo informó en detalle el fiscal, que reveló toda la trazabilidad de los hechos, que no son nuevos y hasta ahora se empieza conocer la magnitud de las irregularidades. Las chuzadas habrían empezado desde el 30 de enero, el día mismo en el que Laura Sarabia presentó la denuncia por el robo de dinero.

En ese momento, trataron de iniciar las chuzadas, pero ante la negativa del fiscal del caso que actuó con independencia, la Policía Judicial produjo un informe, a todas luces irregular, que justificaba las interceptaciones a Marelbys Meza y a otra persona que iba continuamente a la casa de Sarabia, y que era quien les hacía las labores domésticas por días, llamada Fabiola.

“Se inventan un informe de Policía Judicial, meten a estas dos personas, y se lo entregan a un fiscal de Chocó que está investigando todo lo relacionado con el Clan del Golfo, esto con la excusa de que Meza era la cocinera de alias Siopas”, contó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía General.

Para entender el hecho y por qué resultó, para el fiscal de Chocó, importante cumplir con la orden es que Siopas es un objetivo de alto valor, uno de los cabecillas de la organización criminal del Clan del Golfo y uno de los herederos del poderoso narcotraficante extraditado a Estados Unidos, alias Otoniel.

Pero, además, como confirmó el fiscal Barbosa, en la orden de trabajado señalaban, engañando a la justicia, que la fuente que entregaba la información y justificaba las chuzadas era de altísima credibilidad.