En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha radicalizado su discurso en contra de las EPS, haciendo referencia a la polémica reforma a la salud que su gobierno presentó al Congreso.

En esta oportunidad, el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta personal de X, generando dudas sobre el futuro de las EPS en el país.

“Sin reforma a la salud, las EPS, como aseguradoras financieras, están obligadas a presentar reservas técnicas, y como ya se las gastaron, pues están para liquidar”, posteó el mandatario colombiano.

En una pasada alocución presidencial, Gustavo Petro, desde la Casa de Nariño, dijo que es inviable el actual sistema de salud, afirmando que, como está planteado, podría quebrar a la Nación o llevarla a su “fracaso total”.

“Las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza: si sigue el sistema EPS, condenan a la Nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, expresó el presidente en esa intervención que fue televisada en vivo en los canales públicos y privados.

Además, anotó en esa ocasión: “Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar la salud de la gente y me voy a dedicar a esto. A que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”.

Frente al trámite de la polémica reforma a la salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la demora en el Congreso.

“En la Comisión Séptima hundieron burdamente y de forma rápida la reforma laboral sin permitir su discusión. Ahora, nuevamente, quieren hundir la reforma a la salud burdamente al estar dilatando y dilatando el debate. Con la laboral fue rápido y con la de salud es lento, pero igual no deja de ser burdo. Antes no querían que la clase trabajadora tuviera un empleo digno, y ahora no quieren que haya una salud digna para los colombianos. ¿Entonces quién los eligió?”, publicó el alto funcionario del Gobierno nacional.

