Lluvia de demandas contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Dos semanas después de que el Senado de la República eligiera a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, al Consejo de Estado le han llegado ocho demandas que buscan tumbar la designación que se le dio en medio de polémicas, críticas y un capítulo que dejó un enorme debate público sobre la forma como se eligen magistrados en el país.

En el sistema del Consejo de Estado (Samai) aparecen nueve demandas de nulidad contra el acto que declaró la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. El exdefensor del Pueblo llegó a reemplazar al exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas.

El presidente Gustavo Petro criticó elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “No habló de Estado social de derecho, no lo tiene en la cabeza”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/71Rcz2FdBu — Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2025

Una de esas acciones la presentó un ciudadano identificado como Erick Adrián Velasco Burbano, quien alegó que la elección de Camargo se dio en medio del presunto conflicto de interés que existía con la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que lo nominaron, pues en el pasado tuvieron ciertos vínculos con la Defensoría del Pueblo.

La demanda detalla: “Los hechos expuestos de manera detallada en el capítulo anterior configuran una causal de nulidad electoral manifiesta, por cuanto demuestran el desconocimiento flagrante de normas de rango constitucional que debían ser observadas de manera imperativa en el proceso de postulación y elección del ciudadano Carlos Ernesto Camargo Assis como Magistrado de la Corte Constitucional”.

Carlos Camargo salió elegido de la terna que integró la magistrada María Patricia Balanta Medina y el abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez. | Foto: COLPRENSA

Pero en medio de esa lluvia de demandas, a Carlos Camargo le apareció un magistrado amigo dentro del Consejo de Estado, que radicó una manifestación de impedimento dentro del proceso de nulidad en la elección como magistrado de la Corte Constitucional.

El magistrado Omar Joaquín Barreto explicó en un documento: “En este caso se configura la referida causal en atención a que, desde hace más de 20 años me une una amistad íntima y entrañable con el doctor Carlos Ernesto Camargo Assis, tiempo durante el cual hemos compartido espacios familiares, personales y profesionales, así como de apoyo, solidaridad y confianza”.