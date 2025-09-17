Suscribirse

Nación

Lluvia de demandas contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Al Consejo de Estado le han llegado ocho demandas que piden anular la elección del exdefensor del Pueblo.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 9:33 p. m.
Elección magistrado Corte Constitucional
El exdefensor del Pueblo llegó a reemplazar al exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Dos semanas después de que el Senado de la República eligiera a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, al Consejo de Estado le han llegado ocho demandas que buscan tumbar la designación que se le dio en medio de polémicas, críticas y un capítulo que dejó un enorme debate público sobre la forma como se eligen magistrados en el país.

En el sistema del Consejo de Estado (Samai) aparecen nueve demandas de nulidad contra el acto que declaró la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. El exdefensor del Pueblo llegó a reemplazar al exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas.

Una de esas acciones la presentó un ciudadano identificado como Erick Adrián Velasco Burbano, quien alegó que la elección de Camargo se dio en medio del presunto conflicto de interés que existía con la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que lo nominaron, pues en el pasado tuvieron ciertos vínculos con la Defensoría del Pueblo.

La demanda detalla: “Los hechos expuestos de manera detallada en el capítulo anterior configuran una causal de nulidad electoral manifiesta, por cuanto demuestran el desconocimiento flagrante de normas de rango constitucional que debían ser observadas de manera imperativa en el proceso de postulación y elección del ciudadano Carlos Ernesto Camargo Assis como Magistrado de la Corte Constitucional”.

Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez
Carlos Camargo salió elegido de la terna que integró la magistrada María Patricia Balanta Medina y el abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez. | Foto: COLPRENSA

Pero en medio de esa lluvia de demandas, a Carlos Camargo le apareció un magistrado amigo dentro del Consejo de Estado, que radicó una manifestación de impedimento dentro del proceso de nulidad en la elección como magistrado de la Corte Constitucional.

El magistrado Omar Joaquín Barreto explicó en un documento: “En este caso se configura la referida causal en atención a que, desde hace más de 20 años me une una amistad íntima y entrañable con el doctor Carlos Ernesto Camargo Assis, tiempo durante el cual hemos compartido espacios familiares, personales y profesionales, así como de apoyo, solidaridad y confianza”.

El magistrado Barreto Suárez le pidió a la Sección Quinta que acepte su impedimento y lo separe del conocimiento de las demandas contra Camargo, para mantener la transparencia, imparcialidad y autonomía del Consejo de Estado frente a este proceso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

2. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

3. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

4. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

5. Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos CamargoDefensoría del PuebloConsejo de EstadoCorte Constitucional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.