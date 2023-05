Expresidente del Congreso culpa a Roy Barreras y a David Racero por vicios que tumbaron elección del contralor general

El expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, quien estuvo al frente del proceso de elección del Contralor General señaló que durante el tiempo que el trámite estuvo en sus manos no tuvo problema alguno y que todos los vicios empezaron a presentarse cuando el Pacto Histórico asumió las presidencias de Senado y Cámara a partir del 20 de julio de 2022.

En efecto en esa fecha Roy Barreras reemplazó a Gómez en la presidencia del Senado y David Racero asumió en la Cámara de Representantes, pero desde antes de su posesión ya habían dado luces sobre las modificaciones en la lista de elegibles que ya estaba definida.

“Lo habíamos advertido: cambiar la terna que dejó la mesa directiva para la elección del Contralor General podía alterar el procedimiento y viciarlo. Así lo ratificó el Consejo de Estado y es lamentable que Roy Barreras y David Racero, hayan cambiado las reglas de juego y le hayan puesto un componente de incertidumbre a este Gobierno que tanto intranquiliza a los colombianos”, dijo Gómez.

senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez Jiménez presidente del Senado Bogota julio 21 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Cuando hubo cambio en las mesas directivas del Congreso, los integrantes del Pacto Histórico decidieron cambiar todo el proceso que se había adelantado. El 28 de julio los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, conformaron una nueva comisión para estudiar las hojas de vida de los candidatos a la Contraloría General de la República y de esta manera volver a barajar la lista de elegibles para ese cargo.

Esa determinación causó polémica entre varios sectores políticos y jurídicos. Algunos señalaron que esta decisión sería ilegal, teniendo en cuenta que la norma que regula la designación de este alto funcionario establece que ante la falta absoluta de alguno de los aspirantes, el Congreso debe elegir los candidatos restantes. El Consejo de Estado les dio la razón a quienes tenían esa preocupación.

En ese momento el abogado Francisco Bernate afirmó que “se ha creado una comisión que no se ha establecido en la ley, que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo tan importante y lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte electo. Lo anterior en tanto que quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podrá el día de mañana demandar la elección de ese contralor, diciendo que el procedimiento no se ajustó a lo establecido en la ley”.

“Más allá de las responsabilidades que haya por esta decisión de crear una comisión, la realidad es que la consecuencia es que el cargo de contralor va a quedar en una inestabilidad jurídica, en una vulnerabilidad jurídica y en un cargo tan importante creo que eso resulta indeseable”, agregó en 2022.

Ahora que se conoce la decisión del Consejo de Estado, Barreras dice que no se equivocó. “La mesa directiva del Congreso lo que hizo fué acatar los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el de Medellín que nos ordenó hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el C. de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”.

Racero respaldó la postura de Barreras y dijo que actuaron acorde a las decisiones de la justicia y que ahora actarán las decisiones del Consejo de Estado. “Respetamos y acatamos la decisión del Consejo del Estado. Cuando llegamos a la presidencia de Cámara, junto al presidente del Senado, intentamos corregir un proceso que venía viciado desde antes, con dos fallos de tutela previos a que llegáramos nosotros que exigía hacer de nuevo las listas”.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado demostraría que Barreras y Racero hicieron interpretaciones equivocadas y viciaron el proceso de elección del Contralor General de la República.

En una decisión sin precedentes, declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el período 2022 – 2026. En la decisión, tomada por la Sección Quinta se determinó que existieron acreditadas y muy considerables irregularidades en el proceso de su elección por parte del Congreso de la República.

Elección Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en el Congreso Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Rodríguez Becerra fue elegido el 18 de agosto de 2022 con 260 votos de los 296 congresistas que estuvieron presentes en la sesión. Sin embargo, inmediatamente su elección fue demandada por la congresista Jennifer Pedraza. El Contralor no alcanzó a estar diez meses en su cargo.

En el fallo, de 82 páginas, se advierte que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

“Se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores”, precisa la decisión judicial. Frente a esta decisión, el Congreso deberá rehacer todo el proceso para elegir a un nuevo Contralor General “para lo que resta del período constitucional”.

En contra de esta decisión el Contralor General puede presentar, en un plazo de tres días, un recurso de aclaración. Hasta que no se resuelva puede seguir en el cargo de jefe del ente de control fiscal.