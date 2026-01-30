Política

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

El candidato a la Cámara dice que si llega a esa corporación trabajará por sacar adelante la iniciativa.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 3:11 p. m.
Edwin León, candidato a la Cámara por Cundinamarca.
Edwin León, candidato a la Cámara por Cundinamarca. Foto: Edwin León

En medio de la campaña política para las elecciones al Congreso que se realizarán este próximo 8 de marzo, el candidato a la Cámara por Cundinamarca Edwin León, del Centro Democrático, dijo que si llega a esa corporación, adelantará un proyecto de ley con el que se prohíba el uso de equipos terminales de comunicación en las cárceles del país para evitar que sirva la señal de los celulares en los centros penintenciarios.

Uno de los propósitos de esta iniciativa es frenar la extorsión, que comúnmente se realiza desde las principales cárceles, donde los criminales tienen acceso a la red para sus dispositivos de forma ilegal y, en muchas ocasiones, con la permisividad de la misma guardia penitenciaria.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Desde las cárceles se llevan a cabo la mayoría de extorsiones. Foto: César Flechas - SEMANA

Se trata de una ley antiextorsión, pues, según datos del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron más de 8.500 casos. Asimismo, en las redes de extorsión operadas desde cárceles se moverían hasta 2.000 millones de pesos al año en el país.

“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec, impedirán las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, aseguró León, quien fue secretario privado de Miguel Uribe Turbay.

Política

Le pasan factura a Gustavo Petro por publicar video generado con IA: tras las críticas, el presidente tomó una decisión

Política

Juan Fernando Cristo anuncia que participará en la consulta presidencial del Frente por la Vida: “Colombia no está para improvisaciones”

Política

Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

Mejor Colombia

Ponedera vuelve a las urnas: todo listo para la elección del nuevo alcalde del municipio este domingo

Política

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

Política

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

Política

Gobierno Petro dice que artículo en ‘The BMJ’ sobre destrucción del sistema de salud es una opinión sin base científica

Política

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Gente

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

Confidenciales

Miguel Uribe Turbay cumpliría 40 años este miércoles: su papá lo recordó con este mensaje

Esta es la medida urgente en la cárcel de Cómbita, Boyacá, tras las denuncias de Bukele sobre extorsiones

En ese sentido, si se encuentra que un privado de la libertad está haciendo uso de su celular, esto será considerado una falta gravísima, tanto para el implicado como para los funcionarios, quienes podrán ser sancionados según lo que se establezca en el Código Penal.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
El proyecto impediría que se utilicen celulares en el lugar. Foto: César Flechas - SEMANA

Según cifras de la Procuraduría, el 41 % de las extorsiones que se registran en Colombia provienen de las cárceles del país. A diario se realizarían más de 200 llamadas, moviendo más de 2.000 millones de pesos al año a través de este delito.

“No puede ser que los delincuentes lleguen a las cárceles a seguir cometiendo delitos, a continuar azotando a los comerciantes, ganaderos, empresarios, a extorsionar a personas que trabajan fuertemente por sacar a sus familias adelante. Esta es una práctica que, a pesar de que lleva años desarrollándose, hoy en día sigue vigente y las cifras demuestran que cada año coge más fuerza”, afirmó el candidato.

Más de Política

Jesús Lorduy, candidato a la Cámara por Bogotá.

Candidato a la Cámara denuncia robo en medio de campaña, no es la primera vez que le sucede: “Jamás imaginé que me fuera a pasar lo mismo”

Petro en X

Le pasan factura a Gustavo Petro por publicar video generado con IA: tras las críticas, el presidente tomó una decisión

Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo anuncia que participará en la consulta presidencial del Frente por la Vida: “Colombia no está para improvisaciones”

El ministro del Interior, Armando Benedetti y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron el martes las preguntas de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. El Mandatario la radicará personalmente.

Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

Este domingo en Pondera, Atlántico, los ciudadanos elegirán nuevo alcalde.

Ponedera vuelve a las urnas: todo listo para la elección del nuevo alcalde del municipio este domingo

Roy Barreras y el Centro Democrático.

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

El artículo criticó con dureza lo que ha hecho el Ejecutivo de Petro con el sistema de salud.

Gobierno Petro dice que artículo en ‘The BMJ’ sobre destrucción del sistema de salud es una opinión sin base científica

Gobierno Petro y reforma tributaria

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Edwin León, candidato a la Cámara por Bogotá.

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

Noticias Destacadas