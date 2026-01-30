Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

En medio de la campaña política para las elecciones al Congreso que se realizarán este próximo 8 de marzo, el candidato a la Cámara por Cundinamarca Edwin León, del Centro Democrático, dijo que si llega a esa corporación, adelantará un proyecto de ley con el que se prohíba el uso de equipos terminales de comunicación en las cárceles del país para evitar que sirva la señal de los celulares en los centros penintenciarios.

Uno de los propósitos de esta iniciativa es frenar la extorsión, que comúnmente se realiza desde las principales cárceles, donde los criminales tienen acceso a la red para sus dispositivos de forma ilegal y, en muchas ocasiones, con la permisividad de la misma guardia penitenciaria.

Desde las cárceles se llevan a cabo la mayoría de extorsiones. Foto: César Flechas - SEMANA

Se trata de una ley antiextorsión, pues, según datos del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron más de 8.500 casos. Asimismo, en las redes de extorsión operadas desde cárceles se moverían hasta 2.000 millones de pesos al año en el país.

“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec, impedirán las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, aseguró León, quien fue secretario privado de Miguel Uribe Turbay.

En ese sentido, si se encuentra que un privado de la libertad está haciendo uso de su celular, esto será considerado una falta gravísima, tanto para el implicado como para los funcionarios, quienes podrán ser sancionados según lo que se establezca en el Código Penal.

El proyecto impediría que se utilicen celulares en el lugar. Foto: César Flechas - SEMANA

Según cifras de la Procuraduría, el 41 % de las extorsiones que se registran en Colombia provienen de las cárceles del país. A diario se realizarían más de 200 llamadas, moviendo más de 2.000 millones de pesos al año a través de este delito.

“No puede ser que los delincuentes lleguen a las cárceles a seguir cometiendo delitos, a continuar azotando a los comerciantes, ganaderos, empresarios, a extorsionar a personas que trabajan fuertemente por sacar a sus familias adelante. Esta es una práctica que, a pesar de que lleva años desarrollándose, hoy en día sigue vigente y las cifras demuestran que cada año coge más fuerza”, afirmó el candidato.