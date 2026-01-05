Fajardo pide a Petro reunir a todos los expresidentes ante la tensión internacional y la caída de Maduro

El precandidato presidencial Sergio Fajardo envió este lunes 5 de enero una carta al presidente Gustavo Petro y a los expresidentes de Colombia, en la que solicitó convocar de manera urgente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en medio del complejo escenario que enfrenta el país frente a la captura de Maduro.

En el documento —dirigido también a César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque— Fajardo hizo un llamado a la unidad institucional y a la defensa de la soberanía nacional.

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Allí, el exgobernador de Antioquia reconoció que existen profundos desacuerdos políticos entre las distintas fuerzas del país, pero afirmó que estos no deben interferir cuando están en juego los intereses superiores del Estado colombiano.

Según expresó, hay un principio fundamental que debe convocar a todos los sectores: la soberanía nacional, entendida como la obligación de que las acciones en el ámbito internacional busquen siempre la protección de los intereses del país en su conjunto.

Fajardo pidió “respetuosamente” a los expresidentes asistir a la instancia de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores prevista en el artículo 225 de la Constitución Política, como un gesto de responsabilidad institucional en un momento que calificó como crítico para Colombia.

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

El precandidato señaló que la política exterior debe guiarse por la Constitución, la cual establece que las relaciones internacionales del país se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. A su juicio, estos lineamientos deben ser la brújula para enfrentar la actual coyuntura regional.

En su mensaje, Fajardo aludió directamente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consideró una “inaceptable insinuación” de una posible acción militar contra Colombia.

De acuerdo con lo que indicó, ese tipo de pronunciamientos constituyen una amenaza a la integridad territorial del país. En ese contexto, recordó que el propio presidente Petro invitó a Trump a leer la Constitución colombiana como respuesta a dichos comentarios.

“El respeto por la institución presidencial y la protección de la soberanía nacional deben estar por encima de los egos y las ideologías”, señaló Fajardo, quien insistió en que los problemas de Colombia deben resolverse internamente y en democracia.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Otro de los puntos centrales de la carta es la referencia a la caída del régimen de Nicolás Maduro. Fajardo advirtió que este hecho plantea desafíos para Colombia en materia de seguridad, migración y relaciones exteriores, los cuales, según su planteamiento, no deben ser gestionados mediante decisiones aisladas ni a través de una “diplomacia de micrófono”. En cambio, propuso una diplomacia profesional y coordinada, respaldada por la experiencia institucional del Estado.