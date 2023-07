Federico Gutiérrez rechazó aval del Partido Liberal para la Alcaldía de Medellín

El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, anunció su apoyo a Gutiérrez y aseguró que analizaría durante algunos días la decisión para darle el aval por la colectividad que dirige. “Ya llegó el momento para que le demos expresamente el apoyo, yo he hablado con él en varias oportunidades, pero como él no se había lanzado, pues no sabía cómo respaldar. Mi intención es esta semana tomar la decisión”, sostuvo el exmandatario.