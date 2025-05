Francia Márquez pasó de indignarse con Armando Benedetti a reunirse sonriente con el ministro del Interior. ¿De qué hablaron?

Luego del primer consejo de ministros televisado, en el cual varios funcionarios criticaron abiertamente a Armando Benedetti, incluida Francia Márquez, la vicepresidenta se reunió con el ahora ministro del Interior.

En esa pasada reunión de ministros que se llevó a cabo el 4 de febrero, Francia Márquez se despachó contra Benedetti, por la designación que hizo el presidente Gustavo Petro como jefe de despacho de la Casa de Nariño.

“No me parecen en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘Respéteme, que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que, sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”.

También dijo Márquez en esa oportunidad: “No todo se hace con la transparencia con la que le estamos hablando al país. Me duele que en este Gobierno, que ayudé a elegir, se presenten tantos actos de corrupción. Y tenemos que decirlo de frente”.

Y expresó en ese polémico consejo de ministros: “En segundo lugar, quiero decir que en lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, presidente, me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución de cero. Eso ha sido un dolor porque yo sí quería responderle a mi país”.

Otra de las que mostró su indignación con Benedetti por estar sentado en el consejo de ministros fue la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

“Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar. Es algo que tengo que decirlo y expresarlo. Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, dijo la ahora exministra.

Sin embargo, la política es dinámica y este lunes 5 de mayo, Francia Márquez y Armando Benedetti se reunieron en las instalaciones de la Vicepresidencia, en el centro de Bogotá.