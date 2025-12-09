Francia Márquez reveló acuerdos con Togo, pero uno llamó la atención: “Ingreso sin visa para cuerpos diplomáticos”

Revuelo en redes sociales desató la visita que está realizando la vicepresidenta Francia Márquez en África, agenda que se desarrolla en medio de la recta final del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

Este martes 9 de diciembre, la alta funcionaria de la administración Petro publicó, en su cuenta personal de X, un mensaje en el que detalló varios acuerdos a los que llegó con Togo.

“Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo. Junto al ministro de Relaciones Exteriores togolés firmamos dos acuerdos que abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre nuestros pueblos”, expresó la vicepresidenta.

Y avanzó en el post: “El primero permitirá el ingreso sin visa para nuestros cuerpos diplomáticos, facilitando el trabajo conjunto y la apertura de nuevas iniciativas comerciales, culturales y de inversión”.

Screenshot | Foto: Mensaje en X de la vicepresidenta Francia Márquez

“El segundo crea el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio permanente donde ambos Estados nos reuniremos para avanzar en temas claves como agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación. Este diálogo es inédito”, recalcó Francia Márquez.

A su turno, el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo, defendió la gira de Francia Márquez al África.

Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller, reveló detalles de la visita de Francia Márquez en África. | Foto: Cancillería

“Empezamos una nueva gira al continente africano para visitar a Benin, Senegal, Ghana y Togo. Se trata de seguir afirmando el compromiso bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez de que África es un continente, una unidad geopolítica, un bloque importantísimo, no solamente para Colombia, sino para América Latina y el Caribe”, recalcó.

Además, dijo que el objetivo es profundizar “los lazos históricos que hay entre Colombia y algunas regiones clave de la África subsahariana. En segundo lugar, buscamos concretar buena parte de lo que han sido los compromisos contraídos en las giras anteriores y que se reivindiquen o que se concreten en varios de los sectores involucrados, comercio, agricultura, industria, educación, cultura, etc”.