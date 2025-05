Fuego amigo: Ángela María Buitrago se va del Gobierno Petro salpicando a Armando Benedetti y a Angie Rodríguez, “recibí llamadas de ellos”

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló luego de renunciar a su cargo. La dimisión la hizo a través de una carta con fecha del 12 de abril, pero que hasta ahora se conoce.

En la misiva, dijo que se quedó esperando poder hablar con el presidente Petro. Y en declaraciones públicas aseguró que se marchó porque tanto Armando Benedetti, ministro del Interior; como Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) le pidieron cargos burocráticos y, al mismo tiempo, despedir a personas capacitadas.

“Hoy he decidido tomar distancia y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar una tarea en favor de la justicia y las diversas personas, que en las últimas semanas se vieron con intentos de interferencia en su actuar día a día. Presidente, usted me enseñó a no tragar sapos y eso he hecho siempre. No he sido inferior a ese mandato, ni a mis convicciones, ni a mis principios. Me he regido por lo que corresponde desde la ética, el derecho y la equidad", señaló en su misiva.

Angie Rodríguez, directora del Dapre; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 25 de marzo de 2025, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

“No sé con exactitud qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy, y no instrumental de instrucciones o cálculos que desconozco. La justicia, la ley y su aplicación requieren de autonomía e independencia y no pueden estar supeditadas a intereses o interferencias por conveniencia o por lo de terceros", agregó.

Posterior a la publicación de su carta, Ángela María Buitrago dijo que se va por presiones de Benedetti y Rodríguez. “El tema en particular es que cuando uno está en un cargo público hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función”, le dijo a Caracol Noticias.

“Y esto pues ha venido pasando en particular desde abril hasta hoy y la verdad que pues tomé la decisión porque yo no comparto que haya personas que no tengan ni la capacidad ni el conocimiento para funcionar en una actividad de función pública”, agregó.

Cuando se le consultó quién estaba incurriendo en ello, la ministra saliente de justicia aseguró: “Técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamaron Angie Rodríguez y Armando Benedetti, para decirlo, y sobre esos supuestos no sé por qué razón lo hacen, pero de lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen porque obviamente ahora hay una modalidad que de todos modos también se puede recuperar", explicó.

“Hasta ahora, en particular, sacaron a una persona que, vuelvo y digo, no la traje yo, estaba allí, trabajaba bien, conocía el sector, sabía qué debía hacer y sobre supuestos lo sacaron; no sé por qué razón, en el contexto particular, pero obviamente en este momento esa unidad tan importante no tiene un titular que tenga la capacidad y el conocimiento también para manejar la situación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)“, agregó.

“Y dos, obviamente querían también cambiar al director de drogas, que es una persona técnica, una persona profesional, una persona que se ha jugado en los campos del conocimiento en términos territoriales, que ha acompañado a las poblaciones. Las personas prestan un servicio, pero las personas también no son simplemente muebles que usted hoy quita y pone, sino que hay que mirar los resultados y desde ese punto de vista también la capacidad. Y las hojas de vida que proponen, pues son hojas de vida que no cumplen con los perfiles y desde ese punto de vista así se devolvió la hoja de vida propuesta”, agregó.

Benedetti, en declaraciones a La F.m. dijo que no sabía de qué hablaba Ángela María Buitrago. Rodríguez, por su parte, no se ha pronunciado.

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, en el consejo de ministros adelantado en Bogotá el 5 de febrero de 2025. | Foto: Fotografía: Andrea Puentes y Ovidio González - Presidencia de la República

Bogotá, D.C., 12 de Abril de 2025

Señor Gustavo Petro Urrego

Presidente de la República

Presidencia de la Nación

Colombia

Respetado señor presidente

Por medio de la presente, y con el debido respeto, me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Justicia y del Derecho, con efecto a partir del día 1 de junio de 2025.

Esta decisión ha sido tomada tras una profunda reflexión personal y profesional, en un contexto que exige responsabilidad y coherencia con los principios que siempre han guiado mi comportamiento privado y público. Las personas y el respeto hacia ellas, el bien común y la norma, así como la norma y/o el derecho y la correspondencia de mi actuar con ello.

Hoy he decidido tomar distancia y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar una tarea en favor de la justicia y las diversas personas, que en las últimas semanas se vieron con intentos de interferencia en su actuar día a día. Presidente, usted me enseñó a no tragar sapos y eso he hecho siempre. No he sido inferior a ese mandato, ni a mis convicciones ni a mis principios. Me he regido por lo que corresponde desde la ética, el derecho y la equidad.

No sé con exactitud qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy, y no instrumental de instrucciones o cálculos que desconozco. La justicia, la ley y su aplicación, requieren de autonomía e independencia y no pueden estar supeditadas a intereses o interferencias por conveniencia o por lo de terceros.

Ángela María Buitrago, ministra de justicia saliente, en el consejo de ministros del 25 de marzo de 2025, en Bogotá. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Agradezco la oportunidad de haber servido al país desde esta cartera y de haber contribuido, junto con su equipo y el mío, al fortalecimiento del Estado de Derecho, a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de una justicia más cercana a los ciudadanos.

Durante mi gestión, he actuado con integridad, independencia y compromiso y me enorgullece el trabajo realizado en colaboración con los distintos actores del sistema judicial y con la ciudadanía. Las reformas impulsadas, las políticas implementadas y los esfuerzos por garantizar el acceso a la justicia han sido fruto de un trabajo colectivo y dedicado. Ha sido un honor servir al país en esta capacidad y haber trabajado con usted y con su equipo. A quienes han sido mis colegas, al equipo del Ministerio que honraron mi liderazgo, mi gratitud eterna.

Reitero mi agradecimiento por la confianza depositada en mí y quedo a disposición para colaborar en la transición que esta decisión requiere, con el mayor sentido de responsabilidad. Y le deseo desde lo más profundo de mi corazón, que el gobierno que usted ambiciona: la paz, se materialice. Muchas personas han muerto por eso y más lo harán si no se concreta.

Le saluda atentamente,