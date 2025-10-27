Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “Te mandaré a Estados Unidos”

El presidente Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella, quien está en campaña para llegar a la Casa de Nariño, protagonizaron un fuerte cruce de mensajes en redes sociales.

Todo comenzó cuando el precandidato aseguró en un video que el primer mandatario “no es narcotraficante, es el jefe de la mafia”, en respuesta a Sergio Fajardo.

Petro no tardó en refutar la expresión: “Si yo fuera el jefe de la mafia, tú, Abelardo, no serías sino un ‘schifo’. Menos mal soy anarquista, socialista y libertario, y no me meto en los negocios que tú dominas a la perfección”.

De la Espriella le contestó al presidente, insistiendo en su teoría de que sería el “jefe de la mafia”: “No sabes usar la palabra schifo. No caigas también en esas vergüenzas en italiano”.

El precandidato continuó diciendo: “Anarquista, sin duda lo eres. Tienes a Colombia sumida en el peor caos. Socialista pretendes ser, pero Colombia no quiere socialismo. Aquí, a la gente, le gusta progresar y que nadie le quite lo que ha trabajado”.

“Y libertario, no lo eres. Pero supongo que quisiste decir ‘libertino’, y eso sí. En Panamá sobran los testigos. Schifoso! Acuérdate de esto: te mandaré a Estados Unidos en DEA Airlines, cuando el gobierno de ese país te pida en extradición por ser socio del narcoterrorismo y de la narcodictadura”, concluyó Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. | Foto: Presidencia / Juan Carlos Sierra - Semana

En otra comunicación, el aspirante presidencial se refirió a los resultados que logró el Pacto Histórico en la consulta de este domingo, cuyos números han sido resaltados por Gustavo Petro y el movimiento de izquierda, y que han servido a otros sectores para medir su capacidad electoral para el próximo año.

La lectura del abogado es que “ha muerto el petrismo” y mencionó un “fracaso total”: “El petrismo se hunde. Derrotados en la consulta. Sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Brindo con fratellone por esa derrota; lo que falta es castigarlos. Ya van a saber lo duro que muerde el tigre”.