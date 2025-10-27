Suscribirse

Política

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “Te mandaré a Estados Unidos”

El jefe de Estado y el precandidato presidencial chocaron en redes sociales este fin de semana. “Jefe de la mafia”, entre las expresiones mencionadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 1:54 p. m.
El precandidato Abelardo de la Espriella envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El presidente Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella, quien está en campaña para llegar a la Casa de Nariño, protagonizaron un fuerte cruce de mensajes en redes sociales.

Todo comenzó cuando el precandidato aseguró en un video que el primer mandatario “no es narcotraficante, es el jefe de la mafia”, en respuesta a Sergio Fajardo.

Petro no tardó en refutar la expresión: “Si yo fuera el jefe de la mafia, tú, Abelardo, no serías sino un ‘schifo’. Menos mal soy anarquista, socialista y libertario, y no me meto en los negocios que tú dominas a la perfección”.

Contexto: “Ha muerto el petrismo”: la reacción de Abelardo De la Espriella, tras la consulta del Pacto Histórico. “El pueblo no es tonto”

De la Espriella le contestó al presidente, insistiendo en su teoría de que sería el “jefe de la mafia”: “No sabes usar la palabra schifo. No caigas también en esas vergüenzas en italiano”.

El precandidato continuó diciendo: “Anarquista, sin duda lo eres. Tienes a Colombia sumida en el peor caos. Socialista pretendes ser, pero Colombia no quiere socialismo. Aquí, a la gente, le gusta progresar y que nadie le quite lo que ha trabajado”.

“Y libertario, no lo eres. Pero supongo que quisiste decir ‘libertino’, y eso sí. En Panamá sobran los testigos. Schifoso! Acuérdate de esto: te mandaré a Estados Unidos en DEA Airlines, cuando el gobierno de ese país te pida en extradición por ser socio del narcoterrorismo y de la narcodictadura”, concluyó Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. | Foto: Presidencia / Juan Carlos Sierra - Semana

En otra comunicación, el aspirante presidencial se refirió a los resultados que logró el Pacto Histórico en la consulta de este domingo, cuyos números han sido resaltados por Gustavo Petro y el movimiento de izquierda, y que han servido a otros sectores para medir su capacidad electoral para el próximo año.

La lectura del abogado es que “ha muerto el petrismo” y mencionó un “fracaso total”: “El petrismo se hunde. Derrotados en la consulta. Sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Brindo con fratellone por esa derrota; lo que falta es castigarlos. Ya van a saber lo duro que muerde el tigre”.

Al contrario, otros aspirantes a la Presidencia piensan que los votos del movimiento de izquierda son un buen síntoma de su músculo para el 2026 y debería llamar a la unión.

Contexto: Así será la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la consulta interna: los creadores de contenido se impusieron

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cómo adaptar el cuerpo al cambio de horario de invierno? Desde el 2 de noviembre, reloj se atrasará una hora en casi todo EE. UU.

2. El país de Latinoamérica con la mayor reserva de agua en la Tierra: su profundidad supera los 1.500 metros

3. Gustavo Bolívar elogia a Carolina Corcho y la sugiere como fórmula vicepresidencial

4. Presidente Petro tiene cinco días para retractar y presentar excusas públicas por los señalamientos contra la senadora Paloma Valencia

5. Venezuela, al borde del abismo: especial de ‘60 Minutes’ revela cómo crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.