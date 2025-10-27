Petro aprovechó resultados de la consulta del Pacto Histórico para lanzarle nuevo dardo a Trump: “No representan ni a la mamá”

El presidente Gustavo Petro aprovechó los resultados de la consulta del Pacto Histórico para enviarle un nuevo mensaje a Donald Trump en medio de la crisis que se vive entre los dos gobiernos, que ha aumentado tras la inclusión del mandatario colombiano en la Lista Clinton.

Contra varios de los pronósticos, fueron más de dos millones de personas los que se movilizaron para votar en la consulta del movimiento, en la que finalmente terminó ganando Iván Cepeda.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Este número fue el que utilizó el jefe de Estado para manifestar que, según él, no se ha perdido el apoyo del pueblo colombiano, tal y como muchos sectores políticos habían dicho en los últimos días.

“Van 2,726.000 votos, nos acercamos a 3 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico en época no electoral“, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, Petro sostuvo que se trata de un mensaje que los ciudadanos le están enviando a la Casa Blanca y más específicamente a Donald Trump, quien ha tenido duros señalamientos en contra de su homólogo colombiano.

“Escuche al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá“, señaló.

En el mensaje, el inquilino de la Casa de Nariño le hizo un llamado al magnate para que se abra la vía del diálogo. “Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave“, dijo.

Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipayismo arrodillado para hablar como amigos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

Además, aprovechó para reiterar que la única forma de combatir el narcotráfico es por medio de la sustitución voluntaria, ya que esto tiene todo el apoyo y la ayuda de las personas del común que siembran cocaína.

“Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo“, comentó.

Finalmente, el presidente cerró su mensaje diciendo: “Solo deténgase a mirar los números con cuidado y se dará cuenta“.

En otra publicación, Petro afirmó que lo que estaba haciendo Trump en su contra, está ayudando a que el Pacto Histórico se consolide como “la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica“.