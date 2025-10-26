Suscribirse

Nación

Presidente Petro estalla contra senador de EE. UU. que habló de posible ataque en Colombia: “No lo intenten”

Esto dijo el mandatario colombiano tras las declaraciones del congresista.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 2:18 a. m.
GUERRA ARANCELES
Petro y Trump mantienen una relación cada vez más tensa. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia cada vez está más tensa. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro fue sancionado por la OFAC y su nombre fue incluido dentro de la lista Clinton, que castiga a personas y empresas que estarían relacionadas con temas de narcotráfico.

Mucho se ha hablado además sobre la posibilidad de que pueda darse un eventual ataque armado en Venezuela y ahora también en Colombia. El senador republicano Lindsey Graham se refirió a esa posibilidad este domingo, durante un programa televisado de la cadena CBS.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” . | Foto: AFP/SEMANA

El congresista dijo que en los próximos días, el mandatario Donald Trump informaría en el Congreso sobre operaciones contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, como parte de una expansión de los ataques por mar en el Caribe y el Pacífico.

Tras esta declaración, el presidente Gustavo Petro respondió con una férrea y dura posición, asegurando que el pueblo Colombiano respondería ante esta amenaza.

“Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra historia específica, que no es la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte, se va en masa a las montañas y se arma y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar con la atracción apasionada y se vuelven invisibles. Algo nunca visto“, indicó el mandatario.

Trump llamó a Gustavo Petro “líder” del narcotráfico, “lunático”, con “problemas mentales”, “matón”, “mal tipo” y “pésimo presidente”.
Trump llamó a Gustavo Petro “líder” del narcotráfico, “lunático”, con “problemas mentales”, “matón”, “mal tipo” y “pésimo presidente”. | Foto: Getty Images

Además aconsejó a Estados Unidos de no intentarlo. “No lo intenten, es lo único que aconsejo, porque se de la historia de mi pueblo y soy hijo de él, hijo legítimo de mi pueblo, guerrero milenario con ancestro romano que estuvo en Palestina”, adicionó.

Adicional a ello, utilizó un aparte de la obra de García Márquez para indicar que en el país habría maniobra de respuesta contra el ataque.

“Nosotros hablamos, pero hay del que traiciona, hay del extranjero que osa de tirano y no nos entiende ni en el bailar ni en la palabra. Solo sé nuestra historia. Cualquiera puede leerla, está en cien años de soledad. Hay decenas de miles de coroneles aurelianos dispuestos a partir a las armas si los tientan y la mujer no los domina“, indicó.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump han tenido una tensa relación diplomática. | Foto: Presidencia y Getty Images

