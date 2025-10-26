Suscribirse

Nación

Gustavo Petro hizo una propuesta que generó ola de comentarios: “De ti estoy enamorado”

El jefe de Estado colombiano hizo la propuesta a través de su cuenta en la red social X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de octubre de 2025, 9:24 p. m.
.
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en la red social X este domingo, 26 de octubre, a propósito de la consulta interna del Pacto Histórico para escoger al candidato único de cara a las presidenciales de 2026.

Contexto: Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

Entre los mensajes del presidente Petro, hay uno que, como era de esperarse, generó una ola de comentarios. El jefe de Estado hizo puntualmente una propuesta en X en la que indicó:

Te ofrezco un corazón brillante Colombia, de ti estoy enamorado”, dijo puntualmente el mandatario colombiano en la red social X.

La publicación del presidente Gustavo Petro.
La publicación del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Inmediatamente, algunos de sus seguidores en X comentaron en su publicación: “Nos ofreces de todo, pero nos empobreces más cada día; El nivel de hongos que se masticó este señor; Pobre Colombia con este novio tan perezoso y guache; Un amor medio empalagoso...Quizás menos pasión y más gerencia ayude; No es recíproco, Gustavo; Como los enamorados obsesionados que prefieren desvivir a su gran amor en vez de verla en los brazos de otra persona; Todos los políticos se enamoran de Colombia en elecciones; ¿Cómo sería si no estuviera enamorado?; Pues tu amor es tóxico porque le estás haciendo daño; Te equivocaste de chat, bebé; Petro, deja de escribir bachata”.

Contexto: Reapareció Gustavo Bolívar luego de que a Petro lo incluyeran en la lista Clinton: nostálgico mensaje

Es de recordar que, el pasado viernes, 24 de octubre, el gobierno de Donald Trump anunció que el presidente Petro y algunos de sus familiares, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, quedaban incluidos en la lista Clinton.

Tras lo anterior, el presidente Petro, en medio de un discurso ofrecido desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el pasado viernes, dijo que no se iba a “arrodillar” ante los Estados Unidos, a pesar de la decisión que tomaron contra él, la primera dama Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar
El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, el pasado viernes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Si logran vencer este Gobierno, si logran arrodillar este Gobierno, si logran silenciar mi voz, si logran silenciar la bandera que hemos levantado, yo me atrevo a decir: nosotros no nos arrodillamos. Nosotros no vamos a dar un paso atrás”, dijo el presidente Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Fórmula 1 tiene nuevo líder: Lando Norris ganó el Gran Premio de la Ciudad de México

2. Registrador responde a señalamientos sobre consulta: el Pacto acordó el número de tarjetones y de mesas que se desplegaron en el país

3. Senador de EE. UU. advierte posible ataque en tierra contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

4. Aida Victoria no se contuvo y soltó nuevas pruebas en contra de su ex; destapó lío económico: “¿Cómo se hace llamar caballero?”

5. Incómodo momento en concierto de Shakira en Cali; fanática habría cometido ‘chasco’ en pleno show

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.