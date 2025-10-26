Gustavo Petro hizo una propuesta que generó ola de comentarios: “De ti estoy enamorado”

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en la red social X este domingo, 26 de octubre, a propósito de la consulta interna del Pacto Histórico para escoger al candidato único de cara a las presidenciales de 2026.

Entre los mensajes del presidente Petro, hay uno que, como era de esperarse, generó una ola de comentarios. El jefe de Estado hizo puntualmente una propuesta en X en la que indicó:

“Te ofrezco un corazón brillante Colombia, de ti estoy enamorado”, dijo puntualmente el mandatario colombiano en la red social X.

La publicación del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Inmediatamente, algunos de sus seguidores en X comentaron en su publicación: “Nos ofreces de todo, pero nos empobreces más cada día; El nivel de hongos que se masticó este señor; Pobre Colombia con este novio tan perezoso y guache; Un amor medio empalagoso...Quizás menos pasión y más gerencia ayude; No es recíproco, Gustavo; Como los enamorados obsesionados que prefieren desvivir a su gran amor en vez de verla en los brazos de otra persona; Todos los políticos se enamoran de Colombia en elecciones; ¿Cómo sería si no estuviera enamorado?; Pues tu amor es tóxico porque le estás haciendo daño; Te equivocaste de chat, bebé; Petro, deja de escribir bachata”.

Es de recordar que, el pasado viernes, 24 de octubre, el gobierno de Donald Trump anunció que el presidente Petro y algunos de sus familiares, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, quedaban incluidos en la lista Clinton.

Tras lo anterior, el presidente Petro, en medio de un discurso ofrecido desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el pasado viernes, dijo que no se iba a “arrodillar” ante los Estados Unidos, a pesar de la decisión que tomaron contra él, la primera dama Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro.

El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, el pasado viernes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA