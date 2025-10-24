Suscribirse

Tras discurso de Petro en la Plaza de Bolívar, Cancillería volvió a rechazar la decisión de la Casa Blanca de incluirlo en la Lista Clinton

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió respeto por la honra del mandatario y por las relaciones de más de dos años entre los dos países.

25 de octubre de 2025, 2:08 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia y Getty Images

Tras el discurso del presidente Petro en la Plaza de Bolívar, la Cancillería volvió a emitir un comunicado en el que rechaza, otra vez, la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En el documento, la Cancillería calificó la medida como una “afrenta contra el presidente de Colombia y todo el pueblo colombiano”, señalando que carece de sustento y vulnera la dignidad del jefe de Estado y de las instituciones del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también condenó las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quien acusó de emitir expresiones “ofensivas y ultrajantes” contra Petro. En el texto, el Gobierno recordó que el mandatario “ha mantenido una lucha frontal e incansable” contra el narcotráfico durante más de tres décadas y que bajo su administración se han registrado las mayores incautaciones de drogas ilícitas en la historia reciente.

Según el pronunciamiento oficial, estas decisiones “no contribuyen en nada a la normalización de las relaciones diplomáticas” entre Bogotá y Washington, al tiempo que reiteró que la relación bilateral “se rige por una visión de Estado” sustentada en más de dos siglos de vínculos políticos, económicos y culturales. El Gobierno pidió respeto hacia el presidente Petro y hacia la lucha del país contra el narcotráfico.

