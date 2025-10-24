Confidenciales

Tras discurso de Petro en la Plaza de Bolívar, Cancillería volvió a rechazar la decisión de la Casa Blanca de incluirlo en la Lista Clinton

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió respeto por la honra del mandatario y por las relaciones de más de dos años entre los dos países.

25 de octubre de 2025, 2:08 a. m.