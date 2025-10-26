“Ha muerto el petrismo”: la reacción de Abelardo De la Espriella, tras la consulta del Pacto Histórico. “El pueblo no es tonto”

Este domingo se realizaron las votaciones por la consulta del Pacto Histórico para escoger el candidato que irá a la consulta de marzo del frente amplio y que competirá por la Presidencia de la República, así como el orden en las listas a Senado y Cámara para las próximas elecciones legislativas. Hacia las 8:30 p. m. la votación superaba los 2,6 millones de sufragios.

En el proceso electoral ganó Iván Cepeda, con más del 65% de los votos, sobre la exministra Carolina Corcho.

Bogotá. Octubre 26 de 2025. Ivan Cepeda celebra junto a sus simpatizantes, tras haber sido seleccionado como el candidato oficial del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2026. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tras el proceso electoral, muchas reacciones se dieron frente a la votación y las cifras fueron comparadas con resultados anteriores, como la segunda vuelta presidencial de 2022, cuando Gustavo Petro superó los 11 millones de votos.

Una de las reacciones fue la del candidato de derecha independiente Abelardo De la Espriella, quien en su cuenta de X dijo: “¡Ha muerto el Petrismo, bienvenidos a la Era del Tigre!”.

Señaló que la votación fue “un fracaso total” y agregó: El petrismo se hunde. Derrotados en la consulta, sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Colombia dijo basta”.

Aseguró que el petrismo había sido derrotado en las urnas, “ni siquiera sus bases salieron a votar por ellos. Siempre lo he dicho y hoy se comprueba: el pueblo no es tonto, el pueblo es sabio. El pueblo ha enterrado a Petro y a sus cómplices”.

El candidato dijo que no sirvieron la plata, los subsidios ni las dádivas, “la gente le recibe plata a Petro, pero no vota por sus lacayos”.

Y advirtió lo que viene: “Falta hacer que Petro y sus cómplices respondan por sus crímenes y por la destrucción de Colombia, por la entrega de las regiones y las ciudades al narcoterrorismo y a las bandas criminales, por el desmantelamiento del sistema de salud, la corrupción, la ruina económica, y el gigantesco engaño al pueblo colombiano y a los jóvenes. Yo haré que Petro y sus cómplices paguen por sus delitos, sin ambages y con determinación. Piensen en eso. Tanto mal no puede quedar impune”.

Su pronunciamiento lo hizo en un video en esa red social frente a una mesa con un vino de la marca que él fabrica.