La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal protagonizaron un fuerte cruce de mensajes a través de X en las últimas horas. El punto de la discordia fue una fotografía en la que aparecen los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro junto a Vélez y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

La imagen fue tomada en la última visita que realizó el Gobierno colombiano a territorio brasileño, en el lanzamiento del cable de fibra óptica subfluvial que beneficiará a los habitantes de la Amazonía, y divulgada por Irene Vélez con la siguiente frase: “Otro mundo es posible”.

Outro mundo é possível ❤️‍🔥✊🏾 pic.twitter.com/orV3BNC0ZA — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 9, 2025

La congresista de oposición, que hoy aspira a la Casa de Nariño, respondió a la publicación: “Sí, el del narcosocialismo del siglo XXI con el bandido de Lula da Silva a la cabeza. Por fortuna, van de salida. Viva Bolivia, viva Chile, viva Perú, que dejan atrás el foro criminal de São Paulo. Ojalá Honduras nos sorprenda enterrando la basura socialista”.

Irene Vélez, que hoy cumple funciones como directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ministra encargada de Ambiente, no tardó en refutar los argumentos que planteó la precandidata presidencial del Centro Democrático.

Ella empezó diciendo: “Nada da narcos, ni de motosierras, ni de caballistas mafiosos, ni de hacendados y ganadores usurpadores, ni de esclavistas o verdugos. No vengo de ese mundo. Vengo de una familia de maestros, comenzando por mi abuela que fue profesora en una escuela rural de Palmira hasta que el monocultivo de la caña la desplazó. Mi corazón vibra con el pueblo, y mi vocación es construir justicia”.