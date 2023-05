Germán Vargas Lleras: “el presidente Petro me gradúa de opositor, pero ellos llevan toda su vida ejerciendo la oposición a todos los gobiernos”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ya no oculta su molestia con Gustavo Petro; en la Casa de Nariño lo ven como el hombre que destronó al uribismo a la hora de hacerle oposición al gobierno de izquierda.

Precisamente, Vargas Lleras, en 6 AM de Caracol Radio, con Gustavo Gómez, dijo este martes- 23 de mayo- que “el presidente Petro me gradúa de opositor, pero ellos llevan toda su vida ejerciendo la oposición a todos los gobiernos”. Aunque no lo dijo abiertamente, recordó la oposición del líder del Pacto Histórico a Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, entre otros expresidentes.

El líder de Cambio Radical afirmó “que no veo por qué les va a molestar la crítica, en especial la mía, que es con argumentos, informada y muy respetuosa”.

Germán Vargas Lleras desde Neiva. - Foto: Autor Anónimo.

Añadió: “interpretamos a millones de colombianos que tienen las mismas preocupaciones, los mismos temores, que creen que las cosas no van por buen camino”. Y a diferencia del Pacto Histórico, Vargas Lleras aclaró que él no acude a las vías de hecho, “no activo primeras línea, no promuevo paros, no cierro vías”.

En realidad, el exvicepresidente se ha convertido en un dolor de cabeza para Gustavo Petro. Recorre los departamentos, escucha a empresarios, académicos, líderes sociales y hace un diagnóstico claro, con cifras, mapas y datos. En casi todas las regiones percibe preocupación e incertidumbre.

Germán Vargas Lleras y José Antonio Ocampo. - Foto: FOTO 1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

Además, su bancada de Cambio Radical fue una de las primeras en abandonar la independencia al gobierno y declararse en oposición después del Centro Democrático. Desde ahí, los senadores y representantes de ese partido han bombardeado decenas de críticas a las mayorías de las reformas de Gustavo Petro que están transitando por el legislativo.

El exvicepresidente ha sido contundente con la reforma a la salud que impulsó la exministra Carolina Corcho, pero que ahora está en manos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Recientemente, le lanzó un mensaje fuerte a la directora de La U, Dilian Francisca Toro, y le dijo que en sus manos estaba la aprobación de la controvertida reforma.

Después, fue más allá, y le advirtió que si La U le daba vía libre a ese proyecto, él y Cambio Radical no respaldaban la candidatura de Toro a la Gobernación del Valle. Recordemos que dicha casa política tiene tres senadores en esa región del país.

Dilian Francisca Toro y Germán Vargas Lleras. - Foto: SEMANA

Además, en varias oportunidades, Vargas Lleras ha hecho llamados insistentes a los partidos políticos tradicionales para que se desmarquen de la Casa de Nariño y hagan oposición a Petro. “En esto no estamos solos, el pueblo está con nosotros”, expresó desde Neiva.

El exvicepresidente también aprovechó la desafortunada frase que pronunció el presidente Gustavo Petro, cuando le dijo al fiscal Francisco Barbosa que él era su jefe, para pedirles nuevamente a los partidos políticos tradicionales que tomen distancia de la Casa de Nariño.

“Nuevamente, les pido al Partido Liberal, Conservador y el partido de La U que se separen del Gobierno, que devuelvan los puestos que les han dado. Ojalá pongan por encima los intereses del país”, escribió el líder de Cambio Radical.

Vargas reconoció que lo dejó muy preocupado lo que escuchó en el balconazo por parte del presidente el 1.° de mayo pasado, cuando el líder del Pacto Histórico habló con un tono fuerte y radical, de una revolución si sus reformas no se aprobaban en el Congreso.

“Les importa poco la independencia de poderes. Quieren arrinconar a la Rama Judicial y a las Cortes. Estamos cerca de que haya un golpe fundamental a las instituciones y deje de regir el Estado de Derecho”, añadió el líder político.

Este martes la emprendió contra la reforma laboral que ya tiene ponencia positiva en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. “Las empresas medianas y pequeñas, que son el 80 % del aparato productivo, no podrán asumir los nuevos costos que plantea la reforma laboral: recargos nocturnos, nueva jornada laboral, licencia de paternidad. Estos costos se aumentarán hasta en un 35 %”, afirmó.