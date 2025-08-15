Suscribirse

Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

El Ministerio de Vivienda desarrolló mejoramientos en infraestructura en el departamento.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 6:50 p. m.
El Ministerio de Vivienda inauguró proyectos de infraestructura de agua en La Guajira.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó 232 mejoramientos del sistema de agua potable en las comunidades de Meridaily y Pesua en La Guajira destinados a las comunidades wayuú.

El Gobierno nacional visitó la comunidad Meridaily, zona que se estaba viendo afectada por la calidad y disponibilidad del recurso hídrico porque la infraestructura de la zona era insuficiente para abastecer a la población.

Entonces, la administración tuvo que mejorar los sistemas existentes y ampliar la capacidad de tratamiento y distribución con una obra que impacta de forma directa a 914 habitantes y que contó con una inversión de 500 millones de pesos.

“Antes de este gobierno en La Guajira morían aproximadamente 91 niños y niñas por problemas asociados a la falta de acceso a agua potable; hoy esa tasa de mortalidad disminuyó de 91 a 47, pero seguimos trabajando fuertemente para seguir disminuyendo y llegar a 0”, aseguró el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

Otra de las comunidades beneficiadas por la iniciativa de la cartera es la conocida como la Pesua, donde habitan 256 personas que tenían que buscar el agua en un pozo artesanal. Para esa zona se destinaron recursos por 227 millones de pesos.

El Ministerio de Vivienda encabeza una estrategia de Aseguramiento para la Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico y la Promoción de Mecanismos para la Sostenibilidad a través de la que se coordina con las comunidades para mejorar los sistemas y capacitarlas en la operación de estos.

“Muy importante este gran aporte que estamos haciendo en las comunidades, para estos niños y niñas. Esto es avanzar para que las comunidades tengan agua potable. ¡Qué bueno contar con esta gran oportunidad, que a través de este gobierno podamos tener estas soluciones en el distrito de Riohacha!”, aseguró el alcalde de la capital guajira, Genaro David Redondo Choles.

Esa cartera del Gobierno nacional señala que ha destinado 529 mil millones de pesos para La Guajira, recursos que se han enfocado al ordenamiento territorial alrededor del agua y a cerrar brechas en acceso a agua, saneamiento y soluciones habitacionales. El despacho señala que esas obras han beneficiado a 126 mil personas.

Los proyectos de acceso al agua tienen una destinación presupuestal de 11 mil millones, mientras que los que están enfocados en la rehabilitación de infraestructura cuentan con fondos por 117 mil millones de pesos.

