El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y el presidente Gustavo Petro hoy no tienen la mejor relación. El mandatario le contestó luego de que el directivo gremial dijera que hoy no se ha logrado establecer un acuerdo nacional para sacar adelante al país, como lo propuso alguna vez el presidente.

“El acuerdo nacional de Bruce siempre fue un acuerdo de él con él mismo, siempre consistió en mantener al trabajador con bajo salario. Nunca pensó como lo demuestran las estadísticas, que elevar los salarios y la estabilidad laboral podía ser el factor más importante de la reactivación económica”, dijo Petro.

El mandatario aseguró que desde su óptica la industrialización se impulsaría a través de la reforma agraria y una reforma a la educación superior. “Nunca vio el camino de la productividad basado en el conocimiento”, afirmó.

“A duras penas aceptó que era necesario una tasa real de interés más baja, y no lucha por lograrlo. Nunca aceptó que la industria hoy es una combinación de energía limpia barata, conocimiento y fibra óptica. Saboteó la ley de financiamiento al punto que derrotó el artículo que permitía bajar al 30 % el impuesto de renta a todas las empresas del país”, criticó Petro.

El mandatario cuestionó que el presidente de la ANDI no apoyara las reformas del Gobierno y dijo que lidera un “pseudoempresario que vive del Estado”.

“No permite la competencia limpia, y ha terminado en ideologías anacrónicas y totalitarias, contrarias al más mínimo sentido liberal. Un anacrónico regreso al feudalismo con cara franquista, solo por temor al futuro y a la democracia”, dijo el mandatario.

Por eso, considera que el verdadero empresariado “lucha sin mucha organización” y aclaró que es a este sector al que le tenderá la mano.

“Un acuerdo nacional es de fuerzas sociales diversas, es con el pueblo colombiano y no simplemente con los invitados al club. No es mirándose a los espejos solos, gritándose a sí mismos embelesados en la ignorancia, hasta que los espejos se rompan”, señaló Petro.

Por su parte, Mac Master se había referido a lo conversado con Petro y cuestionó que nunca se lograra un acuerdo nacional.

“Debo reconocer que es cierto lo que dice el presidente Petro cuando escribe que fui varias veces a su oficina a proponerle que propiciaríamos conjuntamente un acuerdo nacional. También le escribí varias veces”, reconoció Mac Master.

El presidente de la ANDI narró que en ninguna ocasión tuvo una respuesta positiva y que nunca lograron avanzar porque nunca le respondía. “En privado solo mantuvo silencio. En público todo el país es testigo de su actitud contra el sector productivo, contra las personas que generan empleo, contra los emprendedores, contra quienes insisten en invertir en Colombia, y contra mí mismo”, dijo.

Mac Master cuestionó que la actitud del mandatario sería contraria a la de buscar un acuerdo entre los colombianos para reducir la violencia y buscar formas de vivir en medio de las diferencias.