Gobierno Petro dice que artículo en ‘The BMJ’ sobre destrucción del sistema de salud es una opinión sin base científica

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación emitió un comunicado rechazando el artículo de la revista médica The British Medical Journal titulado Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia.

La cartera aseguró que es necesario realizar una “precisión técnica y editorial” para comprender mejor lo escrito. En ese sentido, destacó que el texto corresponde en realidad a un artículo de opinión que se encuentra dentro de los formatos que maneja The MBJ.

“En consecuencia, no corresponde a un artículo científico de investigación, no fue sometido a evaluación con pares y no presenta diseño metodológico verificable, análisis sistemático de datos empíricos ni resultados reproducibles”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que allí se expresa únicamente la interpretación que tiene el autor, Luke Taylor, desde una aproximación periodística y propia del género de opinión.

Por eso, el Ministerio manifestó que este texto no constituye evidencia científica ni insumo técnico válido para evaluar, caracterizar o concluir algo sobre el desempeño, la estructura o los resultados del sistema de salud colombiano.

“Si bien The MBJ es una revista científica de impacto internacional, la naturaleza y el uso de cada texto dependen del tipo de publicación, y no todos los contenidos que alberga corresponden a producción científica revisada por pares”, indicó.

Por todo lo anterior, la cartera de Ciencias dejó en claro que el texto debe ser interpretado y citado exclusivamente como una opinión editorial, y no como un estudio científico o una evaluación técnica basada en evidencia empírica.

“El Ministerio reitera la importancia de la responsabilidad en el uso de fuentes especializadas y del rigor en la diferenciación entre opinión y evidencia científica, como condición fundamental para fortalecer la comprensión informada de los asuntos públicos y contribuir a la construcción de país desde el conocimiento”, concluyó.

Con esto, el Gobierno Petro mantuvo las críticas hacia el polémico texto y la controversia continúa.