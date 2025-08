“El Gobierno no está de acuerdo con el proyecto que se ha presentado. El Estado no está para supervisar el credo ni cuando usted ora ni cuando se reúne en culto”, aseguró Benedetti.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno no está apoyando ni radicó un proyecto para regular las iglesias en el país. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ot8FBpKa38

Benedetti, por su parte, negó que la idea del proyecto haya salido del Ministerio del Interior. Aclaró que no se pondría impuestos ni a las iglesias ni a los productos comerciales que generen esos cultos.

“No puede estar gravado. Usted no le puede poner impuestos a orar o a reunirse en culto. Eso no puede pasar ni va a pasar en este Gobierno”, retieró Benedetti, quien incluso sugirió que no va a ser discutido. “Angie (Rodríguez) dice que lo van a retirar”, mencionó junto a la directora del Dapre.