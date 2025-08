Así buscan sacar adelante la reforma a la salud. El ministro del Interior podría conseguir los votos, en medio de críticas por artículos controversiales

El debate de la reforma a la salud se encuentra estancado en la Comisión Séptima del Senado. Allí ya se hundió una vez y también naufragó la reforma laboral, que posteriormente revivió y se aprobó. En esta corporación, el Gobierno no tiene las mayorías, pero es optimista en que pueda pasar a la plenaria a su último debate, así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti .

Armando Benedetti asegura que el ‘decretazo’ de Guillermo Alfonso Jaramillo no toca la reforma a la salud

“Hay una nueva era de entendimiento. Es seguro que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria del Senado. Concertaremos”, aseguró. A pesar del anuncio, SEMANA conoció que algunos de los senadores que tienen ponencias alternativas aún no han sido contactados por el ministro.

Al ambiente político tampoco le favorece la relación que ha tenido la Comisión Séptima del Senado con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , porque consideran que no se ha dado en los mejores términos. Incluso, varios reclaman que los canales están prácticamente rotos porque el ministro los ha maltratado y ha sido grosero en varias ocasiones.

Benedetti dijo que el decreto no fue sacado de la manga y que no interfiere con la discusión de la reforma. “Ese decreto no toca absolutamente nada lo que es la naturaleza, la columna vertebral y la idea principal de la que está ahora en el Congreso”, aseguró.