Grupo de Puebla, que agrupa a líderes de izquierda, dice que hay “guerra jurídica” por escándalos de familiares del presidente Gustavo Petro

El Grupo de Puebla, un foro político de líderes de izquierda de Iberoamérica, se pronunció sobre los últimos escándalos de los familiares del presidente Gustavo Petro, quienes habrían cometido supuestos actos de corrupción en torno a la ‘paz total’ y los dineros de campaña. De acuerdo con la organización, se abre la puerta a una “guerra jurídica” contra el Gobierno.

“El Grupo de Puebla registra con preocupación el intento de convertir procesos de investigación judicial iniciados por solicitud del propio presidente Petro contra algunos de sus familiares en un posible nuevo caso de ‘lawfare’ (guerra jurídica) contra el presidente y su gobierno”, dice el comunicado de la organización.

De acuerdo con los líderes de izquierda, el escándalo mediático es aprovechado por los sectores “más retardatarios” para cuestionar las reformas del Gobierno.

“Detrás de este escándalo mediático se encuentra la clara intención de los sectores más retardatarios del país de cuestionar las profundas reformas sociales que está proponiendo el Gobierno de Petro en materia de salud, pensiones, garantías laborales y espacios para el diálogo y sometimiento de los grupos irregulares dentro de su ambiciosa propuesta de conseguir una paz definitiva para Colombia”, agregó el grupo.

De izquierda a derecha: Nicolás Petro, el presidente Petro y Juan Fernando Petro. - Foto: SEMANA y cuenta en Twitter de de Juan Fernando Petro Urrego

Finalmente, el Grupo de Puebla hace un llamado a las autoridades judiciales para respetar el debido proceso de los implicados, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro.

“Eviten llegar a un nuevo proceso de judicialización de la política como el que vivió y superó el presidente cuando se desempeñaba como alcalde Bogotá”, concluyó el grupo.

El comunicado fue firmado por políticos colombianos como el expresidente Ernesto Samper y los senadores María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda.

Internacionalmente, adhirieron varios exministros, exsenadores, exdiputados y algunos funcionarios en ejercicio. Entre los más notables se destacan los expresidentes Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, exmandatarios de Ecuador y España, respectivamente.

Juan Fernando Petro insiste en que no les cobró a extraditadles por cupos en la ‘paz total’

Desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, Juan Fernando Petro, mencionado en el supuesto cartel de abogados que estaría negociando beneficios para extraditables para incluirlos en el proyecto de la ‘paz total’ y así frenar su envío a los Estados Unidos, aseguró que su nombre fue utilizado como “gancho ciego” y que él no tiene nada que ver con este asunto.

Dijo que en una reunión con la Fiscalía este lunes, le pidió al ente acusador que investigue a fondo para dar con los nombres de los abogados avivatos que hicieron negocio usando su nombre y engañando a los detenidos.

“La palabra es avivato. De hecho, mi nombre aquí en la Fiscalía aparece como si fuera un gancho ciego, es decir, fue utilizado mi nombre como gancho ciego, y eso quiere decir que utilizaron mi nombre para hacer negociaciones y darles ciertas ventajas a sus clientes con respecto al respecto del tema de la paz, de gestores de paz o temas de no extradición, cosa en la que nunca nosotros nos metimos y en lo que nosotros no podíamos negociar”, advirtió.

Juan Fernando Petro y Gustavo Petro. - Foto: Redes sociales / SEMANA

Sobre su papel en el tema de la ‘paz total’ agregó que: “Yo lo dije claramente durante un mes y medio en las diferentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación, nosotros en algún momento a través de la comisión latinoamericana o de la comisión intereclesial habíamos llegado a sus referentes sobre un tema álgido, que toca aristas muy complejas de la política colombiana como es el tema de la paz“.

El hermano del mandatario no negó su cercanía a los diálogos con personas involucradas en el conflicto, incluso reclusos, pero marcó una clara distancia con el escándalo que ahora protagoniza. “Nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de ‘paz total’, de perdón social, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad, para ser debatida por la sociedad en pleno, pero allí no se ha hablado de ninguna negociación”.

“Nosotros nunca planteamos ninguna negociación, porque simplemente el trabajo, bien sea de la comisión o el trabajo de la comisión latinoamericana, que en el cargo que yo tenía como alto comisionado de paz, del cuerpo de paz internacional, era escuchar a las comunidades, los procesos de paz en esas comunidades y sus problemas de derechos humanos, pero nunca llegar a negociar nada, lo dejamos claro en todas partes”, argumentó Juan Fernando Petro, marcando distancia de los supuestos pagos de millones de dólares que habrían hecho extraditables para frenar su envío a Estados Unidos.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. - Foto: tomado twitter de juan fernando petro

“A la hora en que la Fiscalía bien lo disponga acá estaremos. Por ejemplo, hay rumores y yo ya los vi por redes sociales, donde dicen que estoy en México; que claro ya se escapó, y que me fui con mi sobrino Nicolás, por Dios, eso es lo que hay que detener y es lo que hace daño. Aquí estoy y aquí estoy colocando la cara frente a los medios de comunicación y frente a la Fiscalía, porque si tienes la conciencia tranquila, pues no tienes por qué esconderte”, dijo sobre las versiones de que había salido del país.

Añadió que: “Lo hemos dicho nosotros, no nos inventamos el concepto de perdón social, ni nada por el estilo, pero fuimos el referente y le colocamos a la sociedad este tema que la sociedad no estaba preparada para escuchar. Lo hicimos claramente en espacios cerrados y en espacios abiertos, pero nunca y no podrá aparecer y de hecho no ha aparecido nada más allá de los rumores que son los que hacen daño. No hay un documento o un video o algo que diga o demuestre que Juan Fernando Petro está recibiendo dineros de extraditables, nunca he hecho negociaciones con abogados que tenga que ver con el tema de la paz”.