Gustavo Bolívar arremete contra María Fernanda Cabal: “la vicepresidenta no trafica drogas con vacas”, ¿qué pasó?

Toda una ola de críticas se ha generado en las últimas horas contra la vicepresidenta Francia Márquez por vivir en una lujosa casa en un sector exclusivo del Valle del Cauca, a donde llega en helicóptero.

Este hecho fue criticado por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien se fue lanza en ristre contra la vicepresidenta por el hecho de que llegue en helicóptero a su residencia y recordó que el patrullero de la Policía Víctor Javier Pelechor, quien murió el 30 de diciembre del año pasado, no pudo ser evacuado del Cauca, tras ser herido en un ataque con explosivos a una estación de Policía en ese departamento.

“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Pelechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, dijo Cabal, en su cuenta en Twitter.

Las palabras de Cabal generaron indignación en el petrismo, desde donde salieron en defensa de Márquez y arremetieron contra la senadora del Centro Democrático.

Víctor Javier Palechor Velasco murió a la espera de transporte aéreo tras un ataque en el Cauca - Foto: Cortesía

Uno de los más molesto fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien tildó a Cabal de “doña Bolsonara criolla”, en referencia a las políticas implementadas por el expresidente brasileño Jair Bolsonario, un hombre de derecha.

“Esa casa no es de la vicepresidenta. No trafica drogas con vacas como para tener esa suma. Tomó esa casa en arriendo porque el Condominio le presta la seguridad que no tenía en su casa familiar en Suárez, cerca de la cual encontraron 7 kilos de explosivos”, explicó Bolívar.

Gustavo Bolívar renunció al Senado en diciembre del año pasado - Foto: Mario Inti- SEMANA

Según le dijeron fuentes de la Vicepresidencia a SEMANA, efectivamente, Márquez sí vive en esta privilegiada zona del Valle del Cauca, a la que debe llegar en helicóptero por motivos de seguridad, ya que así lo recomendó un informe de las Fuerzas Armadas luego de un fallido atentado que le intentaron hacer con explosivos en Suárez, Cauca.

No obstante, la entidad dejó claro que la alta funcionaria no compró vivienda en este sector, por lo que se presume que vive allí en calidad de arriendo.

Las explicaciones de Francia Márquez

Ante las críticas, Márquez salió este miércoles a dar explicaciones y aseguró que su vida y la de su familia “cambió” cuando llegó al cargo.

“Decidí hablarle a los colombianos hoy a raíz de tantos comentarios malintencionados que hacen en las redes sociales. Lo primero que tengo que decir es que mi llegada a la Vicepresidencia ha cambiado mi vida. No solo la mía, sino también la de mi familia”, manifestó.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca a Cali - Foto: SEMANA y API

La vicepresidenta aseguró que este cambio en su vida fue su decisión por su compromiso por trabajar por Colombia. Sin embargo, afirma que sigue sintiendo que causa incomodidad hasta dentro del mismo Gobierno.

“Mi presencia en este lugar les genera incomodidad a muchas personas, se sienten incómodos. He visto, a veces, con la rabia que me miran y se expresan. Incluyendo muchos dentro del mismo Gobierno”, dijo.

Narró que, después de ganar las elecciones, sujetos rompieron las rejas del conjunto residencial en el que vivía para ingresar. Una semana después, un vehículo derribó las rejas. “Eso no había pasado antes de que yo fuera vicepresidenta, llevaba tres años de vivir en el apartamento. Eso me generó preocupaciones y también a la gente de la unidad”, manifestó.

Márquez contó que buscó un lugar para vivir todos los fines de semana desde agosto hasta diciembre. “La gente me cerraba las puertas. Nadie le quería arrendar una casa a la vicepresidenta para su familia. A veces, cuando veían que era la vicepresidenta que estaba buscando, subían el valor del alquiler”, reveló.

“Todo el mundo busca cómo sacar provecho porque así acostumbramos a nuestra sociedad, así los políticos acostumbraron a nuestra gente”, agregó.

Luego, relató que una persona, al ver su desesperación por no encontrar casa y por tener a su familia encerrada en un apartamento, le ofreció su casa.