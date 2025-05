El saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, reconoció que le dolieron los comentarios que el presidente le hizo en público el pasado viernes, en el que le reclamó por estar allí cuando va a ser candidato.

“Decir que no me dolió sería mentira, todos tenemos un corazoncito y una susceptibilidad. Me sorprendió, hubiera preferido que me lo hubiera dicho en privado”, reconoció Bolívar en entrevista con SEMANA.

Además, agregó que el presidente Petro tiene razón en que una persona con aspiraciones no puede aprovecharse de eso, pero que él no lo estaba haciendo y que había sido invitado desde la misma Presidencia solamente a hablar de los subsidios.

Petro le reclamó a Bolívar en Tibú y hasta cortó el protocolo para hacer ese reclamo. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, aseguró el mandatario.

Bolívar posteriormente dijo que “el amor debe ser desinteresado o no es amor”, recordando el episodio cuando dijo en un consejo de ministros que “amaba a Petro”.

En la entrevista con SEMANA, el funcionario aclaró que no ha podido hablar con el presidente porque él tuvo que viajar a China y tenía otros compromisos. De todas maneras, espera que se puedan sentar a conversar de sus propósitos electorales en los próximos días.

“Lo respeto como jefe, como persona, y me gustaría hablar con él sobre la conveniencia política de que yo esté o no en el Pacto Histórico”, aseguró Bolívar.

El futuro candidato aclaró que sabe que el petrismo se deberá mover nuevamente con otros sectores para lograr alcanzar la Presidencia y se refirió a la posibilidad de estar en una consulta del frente amplio.

Gustavo Bolívar y Gustavo Petro | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

Bolívar se refirió a la posible candidatura de la senadora María José Pizarro, otra de las figuras del petrismo pero con quien se sabe no tiene una buena relación. Aclaró que si ella gana la consulta del petrismo, la respaldaría pero que ese compromiso debería ser mutuo.

Asimismo, reconoció que no está de acuerdo con otras candidaturas de personajes que podrían jugar en el frente amplio pero que esos son los compromisos y por eso los cumplirá, como por ejemplo, con Roy Barreras.

“Yo tengo unos derechos, que me dejen jugar hasta donde pueda”, aseguró.