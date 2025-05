La relación de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar parece no estar en su mejor momento. El exdirector del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar presentó su carta de renuncia “irrevocable” al cargo el pasado 29 de abril y, al parecer, esta decisión no cayó muy bien al presidente Petro.

Hasta el pasado 9 de mayo, antes del evento al que asistieron juntos a Tibú, Norte de Santander, la renuncia no había sido aceptada por el presidente; sin embargo, luego de la intervención de Petro en ese escenario , quedó más que claro que Bolívar ya está oficialmente fuera del Gobierno.

Sin embargo, la respuesta del presidente no parece haber sido la esperada por el exdirector del DPS, menos después de haberle hecho saber su admiración y lealtad.

En un evento, en Tibú, quedó clara la situación. Cuando el exdirector del DPS tenía que intervenir, fue el mismo Petro el que rompió el protocolo para decirle, públicamente, que él no tenía por qué estar ahí, ya que, si había renunciado, debía irse.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, dijo Petro, quien además señaló que había que buscar rápidamente el reemplazo de Bolívar, pues era esa persona la que debía estar presente y pronunciarse en los eventos oficiales.