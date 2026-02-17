Gustavo Petro aceptó la renuncia del director del Hospital Militar, general Carlos Rincón: ¿se saltó el mecanismo de elección?

Este martes, 17 de febrero, se conoció el decreto que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que aceptó la renuncia del actual director del Hospital Militar.

Se trata del general Carlos Rincón; en el documento se establece que su reemplazo será la coronel en retiro Nidya Pineda.

Sin embargo, llamó la atención que, en la decisión que tomó el jefe de Estado, se habría saltado un mecanismo de elección para la dirección del Hospital Militar.

Fuentes consultadas por SEMANA advierten que no se tuvo en cuenta un comité en el que se convoca al Viceministerio de Defensa, a representantes de usuarios, entre otros. De ahí salen los candidatos y se selecciona al nuevo director.

Decreto del presidente Gustavo Petro sobre la dirección del Hospital Militar

Cabe recordar que en pasadas ocasiones el mandatario colombiano ha mencionado al Hospital Militar y una serie de directrices para ese centro asistencial.

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, al hacer referencia al supuesto secuestro de colombianos en Ucrania: “Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

“He decidido que el Hospital Militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades”, aseguró en esa oportunidad.

Y agregó: “El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición. Nuestra posición es que rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos, sin interferencias extranjeras”.

No obstante, en otra oportunidad, en una entrevista que otorgó a Al Jazeera, mencionó también al Hospital Militar y el conflicto de Medio Oriente.

“Vamos a llevar médicos, médicas, voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia, que yo quiero transmitir hacia Gaza. Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas, con experiencia en Colombia, quieran ir, transitoriamente, o llevar a niños hasta Colombia”, puntualizó.

Volviendo al decreto, el documento explica por qué se hizo ese cambio en la dirección del Hospital Militar en plena vigencia de la Ley de Garantías: “El presente nombramiento se enmarca en las excepciones admitidas por la Ley de Garantías, al tratarse de una actuación administrativa necesaria para asegurar la continuidad y eficacia del servicio público”.