Gustavo Petro publicó polémico video y congresista del Partido Conservador lo desmintió: “Claramente no soy yo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta personal de X un video que se volvió viral en las redes sociales, en el que aparece una mujer bailando como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En el material se infiere que se trataría de la congresista del Partido Conservador Ángela Vergara, en una especie de crítica a la representante a la Cámara, quien está atravesando un drama porque su hijo fue retenido en EE. UU. por el ICE.

Inmediatamente la congresista vio ese video, fue tajante en afirmar que no se trata de ella y que no es la mujer que aparece bailando como el presidente Trump.

Inclusive, la inteligencia artificial de X, Grok, también expresó al revisar ese video que no se trata de la congresista Vergara.

“No, la mujer que aparece bailando en el video no es la congresista Ángela Vergara. Es un clip de una seguidora de Trump en un montaje satírico de TikTok. Ella misma lo aclaró en su cuenta: “No soy la del video”, señaló Grok.

En el mensaje, el presidente Petro indicó: “No importa la paradoja, la Embajada de Colombia en EE. UU. debe ayudar a esta congresista colombiana a recuperar a su hijo”, publicó el jefe de Estado.

No obstante, la representante Ángela Vergara relató la angustia que vive por la situación de su hijo, el cual fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo”, manifestó la congresista del Partido Conservador en su cuenta de X.

Y avanzó en ese mensaje: “Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”.

“Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo. Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, recalcó.

Y finalmente manifestó: “Le pido de manera URGENTE al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”.