Gustavo Petro alertó que entró al país una epidemia: “Se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo”

Ante la alerta que encendieron las autoridades sanitarias este viernes, 27 de febrero, por tres casos de sarampión que entraron al país, el presidente Gustavo Petro reaccionó y dio indicaciones para tratar el problema de salud.

En el mensaje que publicó, por medio de su cuenta de X, detalló que, ante la confirmación de los casos en el país, esta será la oportunidad de probar la eficacia de su sistema preventivo de salud.

“Ha entrado la epidemia de sarampión en el país proveniente de otros países americanos. Ahora se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo que ya superó con éxito el brote de fiebre amarilla”, recalcó el mandatario colombiano.

Frente a la epidemia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio declaraciones: “Queremos informarles a todos ustedes sobre el sarampión. Hemos tenido tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior. Y por supuesto, seguimos controlando no solamente a estas personas, sino a quienes han estado en exposición con estos importantes individuos que tuvieron la enfermedad”.

“Queremos entonces recomendarles desde hoy a los colombianos y colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como el caso de México, Estados Unidos y Canadá, que han tenido casos importantes del sarampión, con el fin de que no estén de ninguna manera expuestos a esta enfermedad”.

Y manifestó el alto funcionario del Gobierno: “Con este refuerzo podrán tener la oportunidad de protegerse de la enfermedad en estos países. Y al mismo tiempo continuar con la información que desde el Instituto Nacional se les viene informando a cada uno de los colombianos”.

Por último, el Instituto Nacional de Salud reportó que “las personas que tuvieron los casos de sarampión son relativamente jóvenes”; de acuerdo con la entidad, entre edades de 28, 29, 35 años.

Finalmente, el Gobierno nacional ha recibido una ola de críticas desde diferentes sectores políticos al advertir que no se han tomado las medidas necesarias, para evitar el fallecimiento de usuarios del sistema de salud por la falta de atención o por la entrega de medicamentos.