Gustavo Petro arremete contra el secretario de Defensa de EE. UU.: “Ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este sábado, 4 de octubre, sobre el más reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación, presuntamente narcotraficante, frente a las costas de Venezuela.

El mandatario colombiano arremetió contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien fue el encargado de anunciar, el pasado viernes, la operación contra la narcolancha en la que murieron cuatro muertos.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, señaló.

El secretario de Defensa de Estados Unidos indicó que el ataque se realizó en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela y afirmó que la embarcación “transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

En un video publicado por el funcionario estadounidense en su cuenta de X, se observa cómo una lancha navega a toda velocidad en alta mar y, posteriormente, es impactada y totalmente destruida.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

A esta publicación reaccionó el jefe de Estado colombiano, quien fue enfático en señalar que ese tipo de operaciones contra el narcotráfico se realizan en Colombia “a diario”, pero criticó que el país estadounidense utilice misiles.

“Incautamos centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie”, manifestó el presidente de Colombia en su cuenta de X.

Petro calificó al secretario de Defensa de Estados Unidos como “secretario de guerra”, a quien le dijo: “Los jóvenes que van en esas lanchas no son narcoterroristas, son jóvenes pobres de las islas del Caribe tratando de sobrevivir económicamente”.

El mandatario colombiano insistió en que “al bombardearlos con misiles como en Gaza, ustedes asesinan es al pueblo caribeño. Esa narrativa de mostrar a los latinoamericanos como el enemigo envenenador del pueblo norteamericano se la inventó antes en la historia: Goebbels”.

En su extenso mensaje en la red social, Petro le dijo al secretario de Defensa de Estados Unidos que “ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo. Los narcoterroristas no andan en lanchas rápidas por el Caribe, ellos viven en el lujo, y el lujo se encuentra en algunas ciudades del mundo, no propiamente en Latinoamérica”.

El jefe de Estado insistió en su crítica a la utilización de misiles en este tipo de operaciones. “Nosotros somos los campeones mundiales de incautación de cocaína, los superamos a ustedes y no usamos misiles. Solo se necesitan lanchas más rápidas y helicópteros y se interceptan sin matar a nadie”.

Petro aseguró que el objetivo con la realización de este tipo de operaciones es “amedrentarnos para quedarse con el petróleo gratis”, por lo que le envió varios mensajes al secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien continuó tildando como “secretario de guerra”.

“Nuestros ancestros tienen 30.000 años de antigüedad en América, 300 siglos, el apellido Trump apenas tiene un siglo en este continente. El embrujo ideológico nazi simplemente no lo aceptamos, porque eso no es ideología sino crimen: el peor de todos: el crimen desde el poder”, señaló.

Además, le dijo: “Secretario, el mayor veneno es el fentanilo, la droga de la muerte, y lamentablemente es una droga de diseño industrial que se hace en su propio país y se consume en su país. No tiren misiles en el Caribe para ocultar el verdadero veneno que es el fentanilo, y que fue medicina legal en su país. Fentanol y ketamina no son productos de los pueblos, sino de la industria del capital. Ahí está el veneno que puede matar millones de estadounidenses.

Por lo mismo, aseguró: “Alejen su sociedad de la decadencia, América libre puede ser muy poderosa y vanguardia de la humanidad sin someterla. Es el diálogo entre civilizaciones lo que sigue. Vienen nuevos tiempos. Ustedes saben que la humanidad está saliendo a las calles a defender la vida”.