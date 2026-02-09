POLÍTICA

Gustavo Petro, como fórmula vicepresidencial en el 2026, divide a los precandidatos Roy Barreras y Daniel Quintero: “Está inhabilitado”

Aunque ambos hacen parte del Frente por la Vida, los divide la fórmula vicepresidencial en caso de que resulten ganadores el 8 de marzo.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:59 p. m.
Daniel Quintero, Gustavo Petro y Roy Barreras.
Daniel Quintero, Gustavo Petro y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA/FOTO3: SEMANA.

Sin pretenderlo, el presidente Gustavo Petro terminó envuelto en medio de una controversia jurídica porque el candidato presidencial Roy Barreras, quien respaldó su campaña en el 2022, lo propuso como su fórmula vicepresidencial para el 2022.

Petro no se ha referido al tema, pero varios abogados le han cerrado la puerta jurídica porque coinciden en que está inhabilitado.

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño Foto: SEMANA

Mientras tanto, Barreras, quien sigue adelante con la consulta del Frente Amplio, cada vez se llena de argumentos con los que pretende que Petro sea su vicepresidente, acercarse a la izquierda que hoy está distante y cerrarle el paso a la candidatura de Iván Cepeda.

Barreras presentó este lunes, 9 de febrero, los conceptos jurídicos de un exmagistrado del Consejo de Estado donde afirma que Petro no estaría inhabilitado para ser fórmula vicepresidencial.

Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.
Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales. Foto: Semana

La Constitución no prohíbe ni contempla que un presidente pueda ser vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunte. Si el progresismo quiere garantía de la continuidad de un proyecto de cambio, que asegure estabilidad y cambio seguro, creo que el pueblo progresista y petrista debería sugerirle al presidente Gustavo Petro que se anime a ser nuestra fórmula vicepresidencial. No se lo he preguntado al presidente; se lo pregunto a la base. Yo estoy dispuesto a que me haga el honor de ser su fórmula”, dijo.

“Quien quiera gobernar al país tiene que recoger el centro y la izquierda. ¿Quién es más auténtico para recoger a la izquierda y al progresismo que el líder natural, que es Gustavo Petro?”, preguntó Barreras.

Sin embargo, el candidato Daniel Quintero, quien hace parte de la consulta del Frente por la Vida, habló con SEMANA y opinó lo contrario a Barreras.

“Creo que el presidente Gustavo Petro está inhabilitado para ser vicepresidente, pero tampoco pienso que lo quisiera él. Lo que le sigue al presidente después de su gobierno son papeles muy importantes en organismos internacionales, la OEA, la ONU, donde su capacidad y humanidad se expresarán de manera más potente”, dijo Quintero.

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali.
Roy Barrera en campaña presidencial en Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

Gustavo Petro no ha respondido la propuesta de Roy Barreras, pero lo más probable es que no acepte.

De un lado, hay un enorme vacío jurídico que podría enredar al jefe de Estado. Del otro, el presidente debe gobernar los próximos seis meses que le quedan en la Casa de Nariño y no se distraerá en una campaña presidencial.

Más allá de eso, Petro ha dicho que quiere salir de las paredes frías y húmedas de la Casa de Nariño. Sus hijos, por ejemplo, creen que se dedicará a escribir y leer, incluso, hablan de la posibilidad de dictar clases en Europa.

No obstante, mientras su nombre no sea retirado de la Lista Clinton, difícilmente podrá salir de Colombia a seguir su vida académica.

